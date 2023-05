Theo những số liệu thống kê mới nhất từ Báo cáo Thị trường tuyển dụng 2022 và Nhu cầu tuyển dụng 2023 của nền tảng tuyển dụng TopCV, nhân viên IT phần mềm là một trong những nghề hot nhất năm 2022. Cùng với kinh doanh và marketing, những công việc liên quan đến IT được dự báo sẽ tiếp tục thu hút trong năm nay. Cụ thể, trong số các ngành nghề được khảo sát, IT phần mềm và Công nghệ thông tin là hai nhóm nghề có mức lương rất cao.

Dải thu nhập của kỹ sư công nghệ thông tin khá rộng. Mức thu nhập thực tế của nghề IT sẽ tùy thuộc vào số năm kinh nghiệm, chuyên ngành làm việc, cũng như công ty mà các kỹ sư tham gia làm việc. Theo bảng khảo sát của TopCV, vị trí thực tập sinh trong lĩnh vực IT phần mềm có lương 3-5 triệu đồng. Trong khi đó, lương cùng vị trí của ngành truyền thông, quảng cáo là 2,5-4 triệu đồng, ngành kiểm toán 3-4 triệu đồng và ngành giáo dục là 2,5-4,3 triệu đồng.

Mức lương nhân viên IT theo Báo cáo Thị trường tuyển dụng 2022 và Nhu cầu tuyển dụng 2023 của nền tảng tuyển dụng TopCV. Ảnh chụp màn hình.

Với thâm niên 1-3 năm, nhân sự ngành IT phần mềm được trả 15-30 triệu đồng, còn trên 5 năm kinh nghiệm là 30-50 triệu đồng. Với ngành CNTT, mức lương tương ứng là 13,8-25 triệu và 30-50 triệu đồng.

Thống kê cũng cho thấy kinh nghiệm làm việc ảnh hưởng không nhỏ đến lương của ngành IT, CNTT. Trong khi nhân sự IT dưới một năm kinh nghiệm chỉ nhận lương 7-16,5 triệu đồng, nhưng sau 1-3 năm, con số này đã gấp đôi.

CEO Trần Trung Hiếu - nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần TopCV. Ảnh: Thanh Tùng.

Ở vị trí quản lý, lương của Giám đốc công nghệ (CTO) cũng được trả cao nhất, dao động trong khoảng 60-142 triệu đồng. Mức này cao hơn nhiều so với Giám đốc nhân sự (49,5-90 triệu đồng), Giám đốc kinh doanh (60,5-120 triệu đồng) và Giám đốc tài chính (50,5-105) triệu đồng.

Theo chia sẻ của đại diện TopCV, trung bình lương của CTO thường cao hơn so với các vị trí C-Level khác do đặc thù của lĩnh vực. Không chỉ CTO mà các vị trí chuyên môn bình thường trong mảng công nghệ cũng có mặt bằng lương cao hơn các ngành nghề khác. Với các công ty lấy sản phẩm công nghệ làm giá trị tạo lợi thế cạnh tranh, vai trò của người làm công nghệ, phần mềm càng quan trọng.

Theo phân loại của nền tảng, IT phần mềm là một nhóm nhỏ của ngành công nghệ thông tin. Nhân viên trong mảng này đóng vai trò quan trọng trong phát triển và duy trì ứng dụng, hệ thống công nghệ. Những sản phẩm này giúp đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo đổi mới và nâng cấp công nghệ, đồng thời tăng cường cạnh tranh và phát triển của công ty.

Trong khi đó, kỹ sư công nghệ thông tin là các nhân sự có hiểu biết, kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo thiết bị phần cứng, thiết bị số, có kỹ năng lập trình, quản lý thông tin, quản lý mạng máy tính... Lĩnh vực công nghệ thông tin có nhiều nhóm chuyên ngành khác nhau như hệ thống thông tin, khoa học máy tính, truyền thông và mạng máy tính, kỹ thuật máy tính.

IT phần mềm, Nhân sự, Nhà hàng khách sạn là ba ngành đang được dự báo có biến động nguồn nhân lực lớn trong giai đoạn sáu tháng đầu 2023, khi tỷ lệ người lao động có nhu cầu chuyển việc cao, lần lượt là 24,2%, 24% và 22,1%.

Báo cáo Thị trường tuyển dụng 2022 & Nhu cầu tuyển dụng 2023 là báo cáo thường niên được phát hành lần thứ 5 bởi TopCV Việt Nam - công ty hàng đầu trong lĩnh vực HR Tech (công nghệ nhân sự) tại Việt Nam. Báo cáo được thống kê bằng phương pháp định lượng dựa trên kết quả phân tích khảo sát từ hơn 2200 doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực khác nhau và hơn 3000 người lao động ở các cấp bậc khác nhau, được TopCV Việt Nam thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21/12/2022 đến ngày 28/03/2023. Bên cạnh đó, với việc phân tích số liệu của hơn 300.000 tin tuyển dụng được đăng tải trên nền tảng tuyển dụng thông minh TopCV trong năm 2022, báo cáo đưa ra khung lương trung vị chi tiết cho từng vị trí/cấp bậc/kinh nghiệm.