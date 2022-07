Mượn ô tô rồi làm giả giấy tờ đem đi cầm cố, chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 3/7, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Triều (SN 1978, ngụ xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Nguyễn Văn Triều bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Bến Tre

Triều bị bắt ngày 28/6, khi y đang trốn tại xã Đức Hòa Thượng (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).



Thông tin ban đầu, từ tháng 4 đến tháng 8/2020, Triều thuê, mượn 3 xe ôtô ở địa bàn tỉnh Long An sau đó làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe, các xe này được Triều đưa về các cửa hàng cầm đồ ở thị trấn Thạnh Phú (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) cầm cố với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Sau khi biết bị lừa, các bị hại đã trình báo cơ quan chức năng. Biết được mình bị truy bắt, Triều đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Bến Tre kêu gọi ai là bị hại của Triều hãy đến Công an tỉnh Bến Tre trình báo hoặc liên hệ với Công an địa phương để tố giác.