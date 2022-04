MV "There's no one at all" gây tranh cãi, Bộ GDĐT nói gì?

Chiều 29/4, Văn phòng Chính phủ phối hợp cùng các bộ, ngành tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 để cung cấp nhiều thông tin về tình hình kinh tế-xã hội trong tháng và 4 tháng đầu năm 2022.

Liên quan đến MV "There's no one at all" của ca sĩ Sơn Tùng M-TP đang gây lo ngại giới trẻ sẽ bắt chước nội dung tiêu cực, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết: "Chúng tôi cũng nắm được việc này".

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ trong cuộc họp. Ảnh: VGP

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, thời gian vừa qua, các em học sinh phải học trực tuyến do dịch bệnh Covid-19 nhưng các em cũng vừa được đến trường, mới ổn định nề nếp. Có thể nói, công tác tư vấn trong nhà trường đã và đang được triển khai rất mạnh. Bộ đã chỉ đạo rà soát việc học tập trực tuyến của các em học sinh trong thời gian vừa qua, đồng thời, phát hiện những em học sinh có điều kiện học tập chưa thật tốt để tư vấn cho các em có điều kiện học tập tốt hơn.

"Bộ sẽ tiếp tục tăng cường công tác hướng nghiệp, tư vấn giáo dục tư tưởng cho các em để các em có đủ hiểu biết, không bị ảnh hưởng bởi những video kể trên", Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.

MV "There's no one at all" do Sơn Tùng M-TP sáng tác bằng tiếng Anh vừa phát hành tối 28/4 theo hình thức YouTube Premiere (công chiếu trực tiếp) gây tranh cãi. Đa số mọi người phản đối MV vì có nội dung tiêu cực, dễ khiến giới trẻ bắt chước. Cụ thể, nhân vật chính trong MV có cuộc sống bế tắc và cuối cùng đã khóc và thả mình từ tầng cao tự vẫn.