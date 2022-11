Mỹ lo ngại về sự ảnh hưởng của Tiktok

Christopher Wray nói với các nhà lập pháp rằng chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng ứng dụng này để kiểm soát dữ liệu hoặc phần mềm của hàng triệu người dùng, và thuật toán đề xuất của nó – thứ xác định video nào người dùng sẽ xem tiếp theo – "có thể được sử dụng cho các hoạt động gây ảnh hưởng nếu họ muốn".

"Chúng tôi có những lo ngại về an ninh quốc gia ít nhất là từ phía FBI về TikTok", Wray nói với các thành viên của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện trong một phiên điều trần về các mối đe dọa trên toàn thế giới. "Chúng bao gồm khả năng chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng nó để kiểm soát việc thu thập dữ liệu của hàng triệu người dùng Mỹ. Hoặc kiểm soát thuật toán đề xuất, thuật toán này có thể được sử dụng cho các hoạt động gây ảnh hưởng nếu họ muốn. Hoặc để gián tiếp kiểm soát phần mềm trên hàng triệu thiết bị, điều này tạo cơ hội cho họ có khả năng xâm phạm các thiết bị cá nhân về mặt kỹ thuật".

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray nói với các nhà lập pháp hôm 15/11 rằng, ông "cực kỳ lo ngại" về hoạt động của TikTok tại Hoa Kỳ. Ảnh: @AFP.

Nhận xét của Wray được xây dựng dựa trên nhận xét của các quan chức chính phủ và thành viên Quốc hội Mỹ khác, những người đã bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về khả năng của nền tảng video do Trung Quốc sở hữu trong việc bảo vệ thông tin người dùng Hoa Kỳ khỏi một chính phủ đối nghịch.

TikTok khẳng định họ không lưu trữ dữ liệu người dùng Hoa Kỳ tại Trung Quốc, nơi luật pháp lại cho phép chính phủ buộc các công ty cung cấp thông tin nội bộ. Wray nói rằng riêng luật đó đã "có rất nhiều lý do để cực kỳ lo ngại".

Wray cho biết luật của họ được sử dụng như "vũ khí gây hấn" chống lại các công ty Hoa Kỳ và Trung Quốc "để làm bất cứ điều gì chính phủ Trung Quốc muốn làm".

"Như Giám đốc Wray đã nêu rõ trong nhận xét của mình, ý kiến của FBI đang được coi là một phần trong các cuộc đàm phán đang diễn ra của chúng tôi với Chính phủ Hoa Kỳ", một phát ngôn viên của TikTok cho biết trong một tuyên bố. "Mặc dù chúng tôi không thể bình luận về các chi tiết cụ thể của các cuộc thảo luận bí mật đó, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi đang trên con đường đáp ứng đầy đủ tất cả các mối quan ngại hợp lý về an ninh quốc gia của Hoa Kỳ".

Nhưng báo cáo từ Forbes đã đặt ra nghi ngờ về tính bảo mật của thông tin người dùng Hoa Kỳ tại TikTok. Ví dụ, tờ báo đưa tin rằng công ty mẹ của TikTok là ByteDance đã lên kế hoạch sử dụng ứng dụng này để theo dõi chi tiết vị trí cụ thể của một số công dân Mỹ, trích dẫn các tài liệu mà họ đã xem xét. TikTok đã bác bỏ báo cáo, phủ nhận rằng họ đã từng theo dõi một số công dân Hoa Kỳ với các địa điểm cụ thể của họ và chỉ trích Forbes vì đã công bố sai các cáo buộc.

FBI 'cực kỳ lo ngại' về ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua TikTok . Ảnh: @AFP.

Wray nói rằng bất kỳ chi tiết nào về hành động của TikTok sẽ phải được thảo luận trong một cuộc họp giao ban đã được phân loại. Nhưng anh ấy đảm bảo với các nhà lập pháp rằng "đó chắc chắn là thứ nằm trong tầm ngắm của chúng tôi và chúng tôi chia sẻ mối quan tâm của bạn".

Được biết, Chính quyền Biden được cho là đã gần đạt được thỏa thuận với công ty để cho phép công ty tiếp tục hoạt động ở Mỹ theo các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn, theo The New York Times. Wray cho biết đơn vị đầu tư nước ngoài của FBI đang làm việc thông qua Bộ Tư pháp Mỹ để giúp đưa ra giải pháp phù hợp như một phần của quá trình xem xét đầu tư nước ngoài. Ông cho biết đầu vào đánh giá của FBI "sẽ được tính đến trong bất kỳ thỏa thuận nào được thực hiện để giải quyết vấn đề".

Quan chức Mỹ quan ngại với ứng dụng Trung Quốc

Theo những người chống Trung Quốc ở Điện Capitol, để được phép tiếp tục hoạt động ở Mỹ, TikTok phải cắt đứt mọi quan hệ với ByteDance và Bắc Kinh. Vốn dĩ, Trung Quốc là quốc gia nước ngoài tích cực nhất trong việc thu thập dữ liệu cá nhân và kinh doanh của người Mỹ, theo Wray, người đã làm chứng trước Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện hôm 15/11.

Wray cho biết: "Chương trình hack khổng lồ của Trung Quốc là lớn nhất thế giới và họ đã đánh cắp nhiều dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp của người Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào khác cộng lại".

Theo những người chống Trung Quốc ở Điện Capitol, để được phép tiếp tục hoạt động ở Mỹ, TikTok phải cắt đứt mọi quan hệ với ByteDance và Bắc Kinh. Ảnh: @AFP.

Chính quyền Biden đang cân nhắc đề xuất cho phép TikTok tiếp tục hoạt động ở Hoa Kỳ dưới quyền sở hữu của công ty mẹ Trung Quốc ByteDance Ltd. Thỏa thuận này sẽ bao gồm việc định tuyến lưu lượng truy cập của người dùng Hoa Kỳ thông qua các máy chủ do Oracle Corp kiểm soát.

Tuy nhiên, nỗ lực này đã bị đình trệ do lo ngại ứng dụng sẽ vẫn là một mối đe dọa, với những người chống Trung Quốc ở Điện Capitol dự kiến sẽ chỉ trích bất kỳ thỏa thuận nào. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ đang cân nhắc luật chính thức cấm TikTok khỏi tất cả các điện thoại của chính phủ.

Hai nhà lập pháp có ảnh hưởng của Đảng Cộng hòa đã viết trên một chuyên mục của Washington Post vào tuần trước rằng, TikTok nên bị cấm hoàn toàn ở Mỹ. Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio, phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện và Đại diện Mike Gallagher của Wisconsin cho biết họ dự định đưa ra luật cấm nền tảng này cùng với những nền tảng khác "do Bắc Kinh kiểm soát hiệu quả".

Wray đề nghị cung cấp cho các nhà lập pháp một bản tóm tắt được phân loại về những lo ngại của FBI về nền tảng và thỏa thuận tiềm năng. Ông cho biết đơn vị đầu tư nước ngoài của văn phòng đang cung cấp thông tin đầu vào về thỏa thuận tiềm năng thông qua quy trình Cfius và ông hy vọng những lo ngại của họ sẽ được tính đến trong bất kỳ thỏa thuận nào.

Ứng dụng chia sẻ video được thành lập năm 2016, TikTok đã trải qua sự gia tăng nhanh chóng về mức độ phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ Mỹ, những người đã từ chối các trang mạng xã hội lâu đời hơn như Facebook và Instagram. Hiện TikTok có hơn 1,3 tỷ người dùng ứng dụng trên toàn thế giới.