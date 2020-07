“Mỹ nam cổ trang” từng bị trầm cảm, muốn bỏ nghiệp diễn vì hai lần debut thất bại, bị đạo diễn mắng tơi tả

La Vân Hi (sinh năm 1988) hiện là một trong những sao nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả Trung Quốc bởi vẻ ngoài điển trai và kỹ năng diễn xuất được đánh giá cao. Nhưng ít ai biết trước khi trở thành một diễn viên, anh từng là một người nghiện vũ đạo.

Từ khi còn nhỏ, La Vân Hi có một niềm đam mê mãnh liệt với vũ đạo. Do bố La Vân Hi là một thầy giáo dạy múa, biết được sự vất vả của nghề nên anh bị ông phản đối theo đuổi đam mê. Thậm chí, bố La Vân Hi từng đe dọa nếu anh đi học nhảy, ông sẽ đánh gãy chân. Nhưng tài năng của La Vân Hi khiến bố phải kinh ngạc và làm lung lay suy nghĩ của ông. Từ đó, anh theo bố đi học nhảy và được gửi đến một trường múa.

Hình ảnh La Vân Hi thuở nhỏ.

Sau 11 năm nỗ lực, La Vân Hi thi đỗ vào Học viện Hý kịch Thượng Hải và Học viện Khiêu vũ Bắc Kinh. Vì hâm mộ Hồ Ca, nam diễn viên lựa chọn Học viện Hý kịch Thượng Hải. Trong suốt thời gian theo học ở trường, ngoài thời gian ăn và ngủ, La Vân Hi dành toàn bộ thời gian để tập luyện và biểu diễn trên sân khấu. Nhờ vậy, anh giành được nhiều giải thưởng, huy chương của tỉnh và thành phố.

Sau một thời gian theo học ở Học viện Hý kịch Thượng Hải và làm vũ công chính ở Macau, La Vân Hi trở về quê nhà làm thầy giáo dạy múa. Học sinh của anh hầu hết đều là nữ ở mọi lứa tuổi. Tuy anh rất nghiêm khắc nhưng các học viên đều yêu thích anh. Một năm sau, bạn bè La Vân Hi mời anh tham gia biểu diễn ở một vài sự kiện và thuyết phục trở thành thực tập sinh. Sau vài lần, anh chấp nhận.

La Vân Hi được yêu thích bởi những vai diễn trong phim cổ trang.

La Vân Hi bắt đầu cuộc sống nhàm chán và tàn khốc của một thực tập sinh trong ký túc xá. Khi đó, không có gì đảm bảo cho việc anh sẽ trở thành một minh tinh. Ra mắt công chúng có thành công hay không chỉ có thể dựa vào bản thân và vận may. Với ngoại hình và khả năng vũ đạo, La Vân Hi debut với tư cách là một thành viên của nhóm nhạc JBOY3 vào cuối năm 2010. Tuy nhiên, hai năm sau, nhóm nhạc này tan rã.

Năm 2012, La Vân Hi một lần nữa được công ty quản lý cho ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Song Tử JL. Nhóm nhạc này gồm hai thành viên. Nhưng chỉ một năm sau, nhóm này cũng tan rã. Hai lần thất bại liên tiếp là một cú đả kích không nhỏ với La Vân Hi.

Sau, La Vân Hi quyết định chuyển hướng sang công việc diễn xuất. Năm 2012, anh đảm nhận vai nam chính trong dự án phim "Gặp anh vào lúc em đẹp nhất". Trong phim, anh diễn chung với Đàm Tùng Vận. Nhưng phải đến ba năm sau, phim mới chính thức lên sóng. Điều đáng buồn, thay vì nhắc thẳng tên hai diễn viên chính, nhà sản xuất chỉ công bố hai diễn viên chính của "Gặp anh vào lúc em đẹp nhất" là "diễn viên trẻ tương lai có triển vọng".

La Vân Hi trong "Bên nhau trọn đời".

Thời gian đầu theo đuổi diễn xuất, La Vân Hi vướng phải nhiều điều tiếng. Anh bị người ta đồn rằng nhờ có ngoại hình mới được vào vai nam chính khi chưa được đào tạo qua trường lớp, thường xuyên bị đạo diễn mắng. Với tinh thần cầu tiến, La Vân Hi không ngại đi hỏi kinh nghiệm của người khác, ngồi xổm trên sân khấu để xem diễn viên chuyên nghiệp diễn và tìm đến giáo viên dạy diễn xuất để rèn luyện và trau dồi.

Năm 2014, La Vân Hi tham gia phim truyền hình đầu tiên "Hoa dạng khiêu thủy thiếu niên". Do kinh nghiệm chưa nhiều, anh mắc lỗi trên phim trường. Quá nhiều áp lực ập đến khiến La Vân Hi từng bị trầm cảm và muốn từ bỏ nghiệp diễn.

Đến năm 2015, khi được giao cho vai diễn Hà Dĩ Thâm thời niên thiếu trong "Bên nhau trọn đời", La Vân Hi mới thực sự nhận được sự chú ý của công chúng. Sau thành công của dự án phim này, anh có cơ hội tham gia nhiều phim khác như: "Hạnh phúc mãn đường", "Thượng cổ tình ca"…

La Vân Hi được ví như một đóa hoa nở muộn.

Đến khi nhận vai Dạ thần Nhuận Ngọc trong "Hương mật tựa khói sương" lên sóng năm 2018, tên tuổi của La Vân Hi chính thức được đẩy lên tầm cao mới, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng. Từ đó, anh được mời vào nhiều dự án phim cổ trang. Có lần, La Vân Hi hài hước cho rằng anh trốn mãi không tránh khỏi những bộ đồ nóng nực.

Nhìn lại quá khứ chật vật theo đuổi nghệ thuật của La Vân Hi, nhiều người ví anh như một đóa hoa nở muộn. Nhưng không vì khó khăn mà nam diễn viên từ bỏ. Với La Vân Hi, những việc anh làm trong suốt 8 năm qua đều như nhau, chỉ là bản thân đã không làm tốt ở thời điểm đó.