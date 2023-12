Bộ phim truyền hình dài tập Tây Ban Nha "Money Heist" đã gây ấn tượng mạnh mẽ trên khắp thế giới khi ra mắt trên nền tảng phát sóng trực tuyến Netflix vài năm trước. Chiếc mặt nạ Dali và bộ quần áo màu đỏ, biểu tượng của bộ truyện đã trở nên quen thuộc và ăn sâu vào tâm trí của khán giả.

Mỹ nhân 23 tuổi xuất hiện trong "Money Heist" là ai?

Phần tiền truyện "Berlín" được khán giả mong đợi. Ảnh: IT.

Sau khi phần thứ tư của "Money Heist" kết thúc, Netflix đã chính thức tung ra phần tiền truyện "Berlín". Phần này tập trung vào nhân vật Berlín một trong những nhân vật quan trọng của bộ truyện, do Pedro Alonso thủ vai, tái hiện lại những năm tháng hoàng kim của nhóm trộm trước khi kế hoạch "Money Heist" được triển khai.

“Berlin” mang đến nhiều nhân vật mới, trong đó có Begoña Vargas, nữ diễn viên Tây Ban Nha 23 tuổi mới nổi. Vẻ quyến rũ của cô trên poster bộ truyện ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Begoña Vargas, nữ diễn viên Tây Ban Nha 23 tuổi là gương mặt mới của loạt phim đình đám. Ảnh: IT.

Theo Netflix, Begoña Vargas đảm nhận vai diễn Cameron, một cô gái thích phiêu lưu và khó đoán, gia nhập nhóm với mong muốn tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ). Trước khi tham gia "Berlín", cô đã tạo dấu ấn qua một số vai chính trong các tác phẩm như Roberta trong "A Different View", Verónica de García trong "High Seas" và Tere trong "The Laws of The Border". Giống như nhiều diễn viên của "Money Heist", cô cũng xuất hiện trong một số chương trình khác của Netflix như "Welcome To Eden".

Nữ diễn viên 23 tuổi sinh ra ở Madrid. Ảnh: IT.

Nữ diễn viên 23 tuổi người Tây Ban Nha, sinh ra ở Madrid vào năm 1999. Cô đã bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn viên múa từ khi mới 10 tuổi và trở thành vũ công. Trong quá trình đào tạo, cô còn rèn luyện khả năng diễn xuất để chuẩn bị cho sự nghiệp trong làng giải trí.

Begoña Vargas được khán giả mong chờ "thổi làn gió mới" vào loạt phim. Ảnh: IT.

Vào năm 2018, Begoña Vargas bắt đầu sự nghiệp truyền hình khi mới 18 tuổi và nhanh chóng nổi bật với chưa đầy 10 bộ phim truyền hình, cùng với sự ra mắt của bộ phim điện ảnh vào năm 2020. Cô nàng thậm chí còn đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Tây Ban Nha "Centauro: The Dark Knight" lên sóng năm ngoái, được phát sóng trên toàn cầu thông qua Netflix.