Trong khi nhận Giải thưởng Sherry Lansing tại sự kiện Women in Entertainment của Hollywood Reporter, Adele thừa nhận trên sân khấu rằng, cô cảm thấy "hơi lạc lõng" khi nhận giải thưởng. Bởi vì trong 17 năm sự nghiệp của mình, cô chỉ phát hành bốn album. Cô nói: "Cảm giác như tôi mới chỉ vừa bắt đầu sự nghiệp âm nhạc thôi".

Sau thành công của album đầu tiên "19" năm 2008, Adele tiếp tục với "21" năm 2011, "25" năm 2015 và "30" năm 2021. Trong bài diễn thuyết của mình, Adele thú nhận rằng, đôi khi cô tự hỏi liệu mọi người có nghĩ rằng, cô đã tính toán gì khi "biến mất" trong nhiều năm liên tiếp giữa các album. Nhiều người cho rằng, nữ ca sĩ đang có quan điểm "ít hơn là nhiều hơn".

Adele hé lộ lý do cô chỉ ra mắt 4 album sau 17 năm hoạt động

Adele chia sẻ rằng có lý do đằng sau quyết định chỉ phát hành bốn album của mình. Ảnh: IT.

Theo Adele, những ý kiến này không đúng. "Lý do thực sự đó là khi album "21" đang ở đỉnh cao vào năm 2011, nữ ca sĩ cảm thấy "bội thực". Cô cảm thấy quá tải trong sự nghiệp và coi đó như cảm giác "có bầu". "Đi ngược lại quy luật, tôi cảm thấy mình dư thừa ý tưởng và quá tải với ý nghĩ phải hoạt động liên tục để giữ vững thành công", cô nói.



Cô giải thích rằng, lý do chính là vì tất cả những hy sinh mà những người phụ nữ trước tôi đã phải chịu đựng. "Chính nhờ họ mà tôi có mọi quyền làm chủ ở bất kỳ đâu, dù là phụ nữ", nữ ca sĩ nói thêm.

Adele Laurie Blue Adkins, hay đơn giản là Adele là một nữ ca sĩ và nhạc sĩ người Anh nổi tiếng với giọng hát mạnh mẽ và khả năng sáng tác tuyệt vời. Cô sinh ngày 5/5/1988 tại Tottenham, London, Anh. Adele bắt đầu thể hiện đam mê âm nhạc của mình từ khi còn rất trẻ và đã tham gia trường nghệ thuật BRIT School, đây là nơi cô đã phát triển kỹ năng âm nhạc và biểu diễn của mình.

Năm 2008, Adele đánh dấu sự xuất hiện của mình với album đầu tay "19", chứa những ca khúc như "Chasing Pavements" và "Hometown Glory,", giúp cô giành được nhiều giải thưởng danh giá. Khán giả ngay lập tức yêu thích giọng hát đầy cảm xúc và lời bài hát sâu sắc của Adele.

Tuy nhiên, đỉnh cao của sự nghiệp của cô đến từ album "21" năm 2011, với các bản "hit" như "Rolling in the Deep" và "Someone Like You". Album này không chỉ đem lại thành công thương mại lớn mà còn đưa Adele vươn tới tầm vóc toàn cầu, với nhiều giải thưởng Grammy.

Không ngừng chăm chỉ phát triển sự sáng tạo, Adele tiếp tục ghi điểm với album "25" năm 2015, cô trình bày các tác phẩm như "Hello" và "When We Were Young". Album này nhanh chóng trở thành một trong những album bán chạy nhất mọi thời đại.

Năm 2021, Adele chứng minh sức hút với album "30". Cô chia sẻ những trải nghiệm cá nhân và khám phá âm nhạc mới. Adele không chỉ là một nghệ sĩ với hàng triệu bản album bán ra, mà còn là biểu tượng của sự độc lập và sự mạnh mẽ trong ngành công nghiệp âm nhạc.