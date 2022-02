Mỹ nhân "50 sắc thái" từ bỏ hình ảnh quyến rũ để theo đuổi nghệ thuật làm phim

Hai dự án "Cha Cha Real Smooth" và "Am I OK?" do Tig Notaro và Stephanie Allynne đạo diễn tình cờ đánh dấu những bộ phim đầu tiên được sản xuất thông qua công ty TeaTime Pictures của Dakota Johnson. Đối với Johnson (32 tuổi) việc mang hai bộ phim đến Sundance là một tuyên bố về mục đích của TeaTime và tham vọng lớn của cô ấy đối với công ty.

Với "Am I OK?", lần đầu tiên cô thấy mình phải đương đầu với nhiều thứ hơn là một diễn viên, chẳng hạn như hai lần dịch Covid-19 khiến đoàn làm phim phải đóng máy trong 10 ngày. Trước đó, bộ phim dự định sản xuất chỉ kéo dài 20 ngày.

Dakota Johnson cố gắng "thoát" khỏi hình tượng trong "50 sắc thái". (Ảnh: SCMP)

"Tất nhiên có những thứ gây căng thẳng như: "Được rồi, chúng ta làm điều này bằng cách nào? Làm thế nào để chúng ta giải quyết vấn đề này và tiết kiệm tiền?". Tất cả những điều rất vô lý khi làm phim, nhưng sau đó tôi cảm thấy thuận lợi hơn một chút", Johnson nói.

"Tôi cảm thấy như mọi quyết định được đưa ra đều có thể được thực hiện với tính toàn vẹn của nghệ thuật và đảm bảo được tính sáng tạo. Có thể là: "Được, làm thế nào để chúng ta thực hiện công việc này theo cách truyền thống nhưng vẫn vượt qua ranh giới một chút, nhưng phải chạm được vào trái tim người xem. Đó là việc đạt được một ý tưởng, gắn bó với nó và duy trì tính toàn vẹn của bất kỳ câu chuyện nào đang được kể trong phim", cô nói.

Trong khi phần còn lại của thế giới đã phải trải qua các giai đoạn ngừng hoạt động khác nhau trong hai năm qua, Johnson lại đặc biệt bận rộn với các dự án phim ảnh. Cô đã ra mắt TeaTime Pictures với đối tác Ro Donnelly vào năm 2019 và họ đã thiết lập một vài dự án khi đại dịch khiến ngành công nghiệp phải dừng lại vào đầu năm 2020.



Cuối cùng, mọi thứ đã ổn định trở lại, cô ấy đã thực hiện bốn bộ phim khá nhanh chóng, quay "The Lost Daughter" ở Hy Lạp, "Am I OK?" ở Los Angeles, " Persuasion" ở Anh và "Cha Cha Real Smooth" ở Pittsburgh. "Bằng cách nào đó, tôi đã không phải dừng lại trong thời điểm Covid-19 diễn biến phức tạp", Johnson nói.

Một cảnh trong phim "Am I OK?". (Ảnh trong phim).

"Am I OK?" ban đầu được cho là sẽ quay vào năm 2020 nhưng đã bị trì hoãn bởi đại dịch. Notaro gặp Johnson lần đầu tiên sau khi bạn trai của Johnson, Chris Martin (thành viên ban nhạc Coldplay), đã gửi email bất ngờ để hỏi xem Notaro có thể biểu diễn stand-up trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 30 của Johnson hay không. Hai người đã hợp tác và giữ liên lạc.

Notaro nói: "Cô ấy không phải là người đến dự án mà không có ý kiến hay ghi chú gì. Cô ấy biết mình đang làm gì, và biết mình muốn làm gì. Không có sự nhầm lẫn nào ở đó. Có rất nhiều người đảm nhận vai trò nhà sản xuất đnhưng chỉ im lặng ngồi bên cạnh, đó không phải là trường hợp của cô ấy".

Raiff gặp Johnson lần đầu qua Zoom khi cô đang quay "The Lost Daughter". Nhà làm phim kiêm diễn viên 24 tuổi, người đã giành được giải thưởng lớn của ban giám khảo tại Liên hoan phim South by Southwest 2020 với bộ phim đầu tay "S*** house", đã thuyết phục Donnelly và Johnson về ý tưởng "Cha Cha Real Smooth".

Trước khi thành lập công ty cùng nhau, Donnelly, người trước đây làm việc tại Netflix, đã gặp Johnson thông qua một người bạn chung và nhận ra sở thích và tầm nhìn của họ tương đối giống nhau..

Donnelly nói: "Chúng tôi là bạn bè, vì vậy cả hai chúng tôi đều hiểu nhau. Tôi thực sự muốn làm việc với một số tài năng nữ và cô ấy muốn làm một điều gì đó lớn hơn chỉ là một vài thỏa thuận phù phiếm".

Cuối năm ngoái, Johnson và Donnelly đã bán một cổ phần thiểu số trong công ty của họ cho Boat Rocker, hãng phim Canada nơi họ có thỏa thuận đầu tiên và giám đốc điều hành Katie O'Connell Marsh tham gia TeaTime Pictures với tư cách là đối tác. Vai trò của cô là giúp nó mở rộng thành một lĩnh vực nào đó không chỉ là một công ty sản xuất, với các kế hoạch hướng tới xây dựng một cộng đồng sáng tạo có thể được sử dụng để tung ra các sản phẩm được tuyển chọn.

Về Johnson, O'Connell Marsh nói: "Tôi được truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất từ tham vọng bất tận của cô ấy. Cô ấy luôn tìm cách để nhìn những gì đang ở phía trước. Điều gì sẽ trở nên thú vị nhưng cũng vô cùng dễ tiếp cận".

Johnson trong vai trò nhà sản xuất. (Ảnh: CNN)

Johnson đang ở một ngã rẽ hấp dẫn với tư cách là một nghệ sĩ, ở một vị trí khác thường, nơi cô có thể vào vai những nhân vật tương đối vô tư cố gắng tìm hiểu cuộc sống của họ theo cách của một nữ anh hùng lãng mạn, như trong "Am I OK?" hoặc "The High Note". Trong khi cô ấy cũng có thể đóng những phần đen tối hơn phản ánh những người có nhiều trách nhiệm vật lộn với nơi họ đã tìm thấy chính mình, như trong "Cha Cha Real Smooth" hoặc "The Lost Daughter".

Điều này đặt ra câu hỏi về việc Johnson thấy mình ở đâu trong cuộc sống và liệu có bất kỳ vai diễn nào gần đây phản ánh cảm nhận của cô ấy về bản thân hay không.

"Không, không hề. Tôi không cảm thấy như bất kỳ vai trò nào trong số đó phản ánh vị trí của tôi. Có thể là những khoảnh khắc trong phim, hồi tưởng lại, tôi có thể đã từng ở đó về mặt tình cảm hoặc mối quan hệ hoặc điều gì đó, nhưng tôi không cảm thấy như có một bộ phim kể về cuộc đời tôi", cô nói.

Trước khi có vai diễn đột phá trong bộ ba phim "Fifty Shades of Grey", Johnson lớn lên xung quanh công việc kinh doanh của Hollywood, nhờ cha mẹ cô là các diễn viên Melanie Griffith và Don Johnson. Và cô ấy mang nền tảng đó vào việc đóng vai nhà sản xuất phim.