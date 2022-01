Mỹ nhân được gả chồng 7 lần, cứ ân ái với ai là người đó... mất mạng

Vào thời kỳ Xuân Thu chiến quốc, Trung Quốc xuất hiện một mỹ nữ có tên Hạ Cơ, được mệnh danh là tuyệt thế giai nhân, có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến bất cứ đàn ông nào cũng dễ dàng đổ gục. Không chỉ nổi tiếng là xinh đẹp tuyệt trần, Hạ Cơ còn được biết đến với đời sống tình ái lừng lẫy.



Hạ Cơ vốn là một công chúa nước Trịnh, con gái của Trịnh Mục công, em gái của Trịnh Linh công. Sau này, Hạ Cơ sinh được một người con là Hạ Trưng Thư - người từng giết chết chú họ Trần Linh công để tiếm vị trong một thời gian ngắn. Khi còn sống, Hạ Cơ chủ yếu có mối quan hệ với các quan lại thuộc hàng cao cấp như Công khanh, Đại phu, do đó tầm ảnh hưởng chính trị của bà cũng không hề nhỏ.

Theo sử sách ghi chép lại, nét đẹp của Hạ Cơ vô cùng hiếm có khó tìm với gương mặt lộng lẫy, má đào da trắng, dáng vóc yêu kiều, cơ thể lúc nào cũng thanh tân như gái đôi mươi. Nhờ nhan sắc xinh đẹp của mình, Hạ Cơ đã từng được gả đi 7 lần nhưng đáng tiếc tất cả những người đàn ông qua lại với bà đều không nhận được kết quả tốt đẹp.

Tương truyền rằng Hạ Cơ không chỉ được rất nhiều đàn ông yêu mến, ngưỡng mộ mà chính bản thân bà cũng vô cùng ham mê sắc dục. Thế nhưng điều kỳ lạ là cơ thể của bà cứ qua mỗi trận "mây mưa" đều lại trở về nguyên vẹn như cũ, lần nào cũng vẫn như trinh nữ. Những người đàn ông từng quan hệ với Hạ Cơ đều cảm giác như đang ở cùng gái tân. Điều kỳ lạ không kém là nhan sắc và tuổi tác của Hạ Cơ cũng không hề bị già đi theo năm tháng, lúc nào cũng như gái đôi mươi, khiến người ta từng nghi ngờ liệu bà có phải "hồ ly tinh" hóa kiếp thành.

Có rất nhiều giai thoại được thêu dệt về chuyện Hạ Cơ cứ sau mỗi lần "ân ái" lại trở về trinh nữ. Có người cho rằng Hạ Cơ có kỹ thuật phòng the vô cùng điêu luyện, do đó nam nhân nào được làm "chuyện ấy" cùng bà đều cảm thấy thỏa mãn như đang ở cùng gái tân. Cũng có giải thích được đưa ra rằng cơ thể Hạ Cơ có cấu tạo cơ quan sinh dục đặc biệt với màng trinh mỏng và có độ đàn hồi lớn, âm đạo có khả năng co thắt theo ý muốn và theo hưng phấn, do đó mới tạo cảm giác lúc nào cũng "chặt chẽ".

Tương truyền, Trung Quốc có câu thành ngữ "sát tam phu nhất quân nhất tử, vong nhất quốc lưỡng khanh" là để chị Hạ Cơ. Bà được gả đi tổng cộng 7 lần, số tình nhân đếm không xuể nhưng hầu hết những người từng dan díu với Hạ Cơ đều chết vô cùng thê thảm, có thể nói là hồng nhan họa thủy.

Khi mới đến tuổi dậy thì, Hạ Cơ đã tư thông với Tử Man, người anh trai cùng cha khác mẹ. Chưa đầy 3 năm sau, Tử Man qua đời. Không lâu sau đó, mỹ nhân Hạ Cơ lần đầu được gả cho Hạ Ngự Thúc, về làm dâu nước Trần. Họ Hạ trong tên Hạ Cơ của bà cũng bắt nguồn từ đây mà ra. Hạ Cơ sinh cho người chồng đầu tiên một đứa con trai, đặt tên là Hạ Trưng Thư. Đáng tiếc khi con trai mới 12 tuổi, Hạ Ngự Thúc đã qua đời vì bệnh nặng. Lúc đó, Hạ Cơ bất ngờ trở thành quả phụ, đồng thời còn mang tiếng hút hết sinh khí của chồng để "bồi bổ" cho bản thân nên mới sở hữu nét đẹp mê hoặc như vậy.



Năm Lỗ Tuyên công thứ 3, tức năm 615 TCN, Hạ Cơ lúc này đã qua 30 tuổi mà dáng vẻ vẫn hệt như gái 18. Không chịu được cảnh đơn côi chiếc bóng trong khi bản thân lại ham mê sắc dục, Hạ Cơ đã dan díu với Trần Linh công, sau đó tiếp tục qua lại với 2 vị quan lớn trong triều là Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ. Sự việc khi ấy có rất nhiều người biết nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ biết nói xấu sau lưng Hạ Cơ và 3 vị quan vì sự hoang dâm không kiêng nể ai.

Năm Lỗ Tuyên công 15, tức năm 599 TCN, người con trai Hạ Trưng Thư tròn 18 tuổi, chứng kiến sự dâm đãng vô độ của mẹ, trở nên vô cùng phẫn nộ nên đã quyết định giết chết Trần Linh công. Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ biết chuyện vô cùng hoảng sợ, bỏ chạy tới nước Sở, cầu cứu Sở Trang vương, vu cho Hạ Trưng Thư tạo phản cướp ngôi.

Nghe tin, Sở Trang vương liền đem quân chiếm nước Trần. Hạ Trưng Thư bị bắt giữ rồi cho ngũ mã phanh thây, bản thân Hạ Cơ cũng bị bắt làm tù binh. Thế nhưng vừa nhìn thấy nhan sắc mỹ miều của Hạ Cơ, Sở Trang vương lập tức động lòng, muốn nạp bà làm phi tử. Thế nhưng bầy tôi của Sở Trang vương nhanh chóng can ngăn, nói Hạ Cơ là yêu nữ, hễ ở bên người đàn ông nào thì người ấy đều gặp họa sát thân, nước Trần cũng vì nữ nhân này mà diệt vong. Nghe thấy vậy, Sở Trang vương bèn đem Hạ Cơ gả cho một vị tướng già là Liên Doãn Tương Lão làm tỳ thiếp.



Năm Lỗ Tuyên công 12, tức năm 597 TCN, Liên Doãn Tương Lão tử trận trong lúc hộ tống Sở Trang vương đi đánh giặc. Không thể ngờ, con trai ông là Hắc Yếu không thèm quan tâm tới sống chết của cha, một mực muốn lập Hạ Cơ làm chính thê vì quá ngưỡng mộ nét đẹp của bà.

Lúc này, một đại thần khác của nước Sở là Khuất Vu, từ lâu đã yêu thầm Hạ Cơ, bèn lập đủ mưu kế để đem Hạ Cơ về bên mình, thậm chí còn muốn đem bà bỏ trốn tới nước Tấn. Chính việc này đã tạo tiền đề cho cuộc chinh chiến giữa 3 nước Sở - Tấn - Ngô.

Sau này, Khuất Vu lại kết hôn với Hạ Cơ, từ đó không nghe tin gì về bà nữa. Tuy nhiên, tiếng xấu của Hạ Cơ đã lan truyền quá nhiều, khiến sau này hậu thế vẫn nhắc lại những giai thoại kỳ lạ về một đại mỹ nhân có tên Hạ Cơ.