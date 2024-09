Các chuyến hàng viện trợ vũ khí của Mỹ dành cho Ukraine đã khiến kho dự trữ vũ khí Mỹ có nguy cơ cạn kiệt. Ảnh AP

Hãng tin Reuters trích dẫn các nguồn tin riêng cho biết: "Các trợ lý trong Quốc hội Mỹ cho biết lý do khiến các chuyến hàng vũ khí đến Ukraine chậm lại trong năm nay không hoàn toàn rõ ràng, nhưng nói thêm rằng một phần là do Bộ Quốc phòng lo ngại về việc cạn kiệt kho dự trữ của mình do các vấn đề về chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ".



Đầu tháng 9, Điều phối viên Truyền thông Chiến lược Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ dự định công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trong những tuần tới.

Nga tin rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ cản trở việc giải quyết và lôi kéo trực tiếp các nước NATO vào cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga.

Theo ông, Mỹ và NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, không chỉ bằng việc cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân lực ở Anh, Đức, Ý và các nước khác. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc bơm vũ khí từ phương Tây cho Ukraine không góp phần vào các cuộc đàm phán và sẽ có tác động tiêu cực.