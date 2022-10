Mỹ thẳng thừng gây sốc khi Ukraine yêu cầu thêm tên lửa HIMARS

Mỹ sẽ không cung cấp cho Ukraine một số lượng lớn hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do năng lực công nghiệp hạn chế, The New Yorker dẫn nguồn tin của Lầu Năm Góc cho biết.