Bạn Võ Minh Thanh đã gửi câu hỏi trực tuyến: "Bộ Công an cho tôi hỏi, tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển sinh vào các trường, học viện Công an nhân dân năm 2022 như thế nào? Bị sâu răng có ảnh hưởng gì đến việc tham gia tuyển sinh hay không?".

Học viên nhập học tại Học viện Cảnh sát năm 2020. Ảnh: HVCSND



Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, tiêu chuẩn về sức khỏe đã được Công an cấp cơ sở (cấp huyện, cấp tỉnh) phổ biến, thông báo cho thí sinh. Bộ Công an chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.



Về chiều cao, chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm tuyển chọn.



Học sinh Trường Văn hóa và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ.

Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30. Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên.



Theo trả lời của Bộ Công an, độc giả Võ Minh Thanh phản ánh về việc sâu răng nhưng không mô tả rõ về tình trạng hiện nay như sâu bao nhiêu răng, mức độ sâu răng nên không thể tư vấn được thêm. Để biết chính xác, cần đến cơ sở y tế để xác định tình trạng của mình trước khi đăng ký sơ tuyển.