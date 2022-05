Bộ Công an công bố đề thi tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh năm 2022

Bộ Công an vừa công bố đề thi tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an sử dụng trong tuyển sinh đại học Công an nhân dân (CAND) năm 2022.