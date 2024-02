Nam bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng tăng cao

Chiều ngày 14/2, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, ngày hôm qua (13/2), nắng nóng đã mở rộng trên khu vực miền Đông và cục bộ tại Vĩnh Long. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông, dao động từ 35 - 36 độ C.

Ngoài ra, nhiệt độ lúc 13h ngày 14/2 phổ biến 34 - 36 độ C, trong đó Biên Hòa và Sở Sao là 36 độ C, Vĩnh Long là 35 độ C.

Dự báo tình hình nắng nóng tại Nam bộ trong ngày 15/2. Ảnh: Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, trong ngày 15/2 đến 16/2, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông và một vài nơi ở các tỉnh miền Tây.

Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông từ 35 - 37 độ C, miền Tây có nơi 35 - 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30 - 50%. Thời gian diễn ra nắng nóng trong ngày từ khoảng 12h - 16h hàng ngày.

Đặc biệt, nắng nóng diện rộng có khả năng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 18/2.

"Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nguy cơ cháy rừng tăng cao trên khu vực. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao", Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ lưu ý.