Sáng nay (4/5), Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ phát tin cảnh báo giông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực Nam bộ.

Theo đó, trong 3 giờ qua, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, định vị sét cho thấy mây giông đang phát triển gây mưa rào và có nơi kèm theo giông, sét trên khu vực các tỉnh: Kiên Giang, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.HCM, Đồng Tháp, Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước.

Cảnh báo giông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực Nam bộ. Ảnh: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ

Trong những giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo giông, sét cho các khu vực kể trên. Sau đó mây giông xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 20mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17m/s).

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24 giờ qua, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Đông. Trong khi miền Tây có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, cường độ nắng nóng ít thay đổi ở miền Đông, còn miền Tây giảm nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-38 độ C, cao nhất ở miền Đông là Tây Ninh và Tà Lài - Đồng Nai 38,8 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở miền Tây là 38,4 độ C ghi nhận tại Châu Đốc - An Giang. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động từ 40-55%, thấp nhất là Tà Lài 36,4%.

Trong 24 giờ tới, nắng nóng còn xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam bộ, có nơi nắng nóng gay gắt. Sang 48 giờ tới, nắng nóng thu hẹp trên khu vực và giảm dần cường độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 10 giờ - 17 giờ.

Hôm qua, nhiều tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ ghi nhận có mưa chuyển mùa. Tại TP.HCM mưa xảy ra ở một số nơi như: huyện Hóc Môn, TP.Thủ Đức, huyện Củ Chi, quận 12.

Nam bộ có mưa chuyển mùa, nhưng nắng nóng vẫn diễn ra trên diện rộng. Ảnh: T.L

Ông Lê Đình Quyết - Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hôm qua lưu lượng mưa tại TP.HCM ghi nhận tại trạm Hóc Môn là 12.8mm. Tại Đồng Nai, trạm La Ngà ghi nhận lưu lượng 8.2mm.

Tại khu vực miền Tây, trạm Thới Bình (Cà Mau) ghi nhận lưu lượng 22.4mm; trạm Mỹ Tú của Sóc Trăng ghi nhận lưu lượng 18.6mm; Bạc Liêu, Kiên Giang cùng có lưu lượng 5-6mm.

“Nguyên nhân do tác động của rãnh áp thấp có trục 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây. Một vùng nhiễu động gió trên cao hình thành ở khu vực nam Biển Đông triển mạnh hơn và tác động đến thời tiết Nam bộ. Đây là một trong những trận mưa chuyển mùa”, ông Quyết cho biết.