Ngay sau cảnh báo có mưa đá và mưa lớn cục bộ, TP.HCM đã có mưa chuyển mùa

Chiều nay, một số nơi ở TP.HCM đã xuất hiện cơn mưa chuyển mùa gồm: TP.Thủ Đức, quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi. Tại khu vực trung tâm, trời chuyển mây đen, thời tiết vẫn khô ráo.

TP.HCM đã có mưa chuyển mùa ở một số quận, huyện. Ảnh: M.H

Nhìn chung ở các khu vực trên, lượng mưa nhỏ, không phủ khắp các huyện và TP.Thủ Đức. Tại quận 12, mưa chỉ xuất hiện cục bộ ở một số phường nhất định. Tại huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, mưa tương đối lớn, kéo dài hơn 20 phút.

Mưa tại quận huyện Hóc Môn chiều nay. Video: N.T

Trời mưa đột ngột khiến đường trở nên trơn trượt, do đó người tham gia giao thông cần đi chậm, quan sát kỹ. Bên cạnh đó, cần giữ cơ thể tránh bị ướt bởi những cơn mưa đầu mùa gây hại cho sức khỏe.

Ông Lê Đình Quyết - Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, đây là cơn mưa chuyển mùa đầu tiên ở TP.HCM.

Trong chiều cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ đã phát thông tin cảnh báo về dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn TP.HCM.

Khu vực trung tâm TP.HCM trời nhiều mây. Ảnh: M.H

Theo đó, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra-đa thời tiết và ảnh định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển, gây mưa, mưa rào trên khu vực tỉnh Đồng Nai.

Những khối mây này đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía khu vực TP.Thủ Đức (TP.HCM). Ngoài ra, mây dông phát triển cục bộ ở khu vực huyện Củ Chi.

Trong 0-3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và mở rộng về phía khu vực TP.Thủ Đức, gây mưa cho khu vực. Ngoài ra, khối mây dông trên khu vực huyện Củ Chi tiếp tục phát triển thêm và gây mưa cục bộ... Lượng mưa phổ biến từ 5-10mm. Trong cơn dông, đề phòng gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s).

Ảnh theo dõi tình hình mây dông ngày 3/5. Ảnh: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, ngày hôm qua (2/5), nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ. 13 giờ hôm nay, nhiệt độ xấp xỉ so với 13 giờ ngày hôm qua, một số nơi tăng nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất ngày 2/5 dao động từ 35-39 độ C, cao nhất ở miền Đông là Thủ Dầu Một - Bình Dương 38.9 độ C, cao nhất ở miền Tây là 38.5 độ C, ghi nhận tại Cao Lãnh - Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Trong 24 giờ tới, nắng nóng còn xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt. Sang 48 giờ tới, nắng nóng thu hẹp trên khu vực và giảm dần cường độ.