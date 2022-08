Nam ca sĩ Chế Phi bị đánh hội đồng nằm bất tỉnh trên sàn nhà

Ca sĩ Chế Phi bị đánh hội đồng nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Clip: NVCC

Chiều 3/8, ca sĩ Chế Phi xác nhận, vừa bị một nhóm thanh niên xăm trổ hành hung tại thang máy chung cư Mỹ Đức (phường 21, quận Bình Thạnh) khi vừa đi từ nhà giữ xe lên. Theo Chế Phi, tại cửa ra vào nhà xe thì xảy ra tranh cãi với một cư dân khác cũng đang vào nhà xe. Sau đó, người kia điện thoại gọi một số giang hồ ở gần đó lại đuổi đánh.

Vết thương trên đầu ca sĩ Chế Phi khá nặng, hai mắt tụ máu. Ảnh: NVCC

Người thân của Chế Phi cho biết, thời điểm trên, Phi (đang say) đi cùng một người bạn điều khiển xe máy vào nhà giữ xe chung cư. Khi xảy ra cự cãi Phi đã nhặt một cục đá để tự vệ và bỏ chạy về phía thang máy nhưng nhóm này vẫn đuổi theo cùng nhau tấn công Phi.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, lúc 1h11 phút ngày 3/8, ca sĩ Chế Phi và một người đàn ông xảy ra xô xát. Vài giây sau, thêm hai thanh niên xăm trổ, đội nón bảo hiểm xông vào đánh hội đồng nam ca sĩ. Phát hiện sự việc, một bảo vệ chạy đến can ngăn nhưng nhóm thanh niên vẫn tiếp tục đánh thêm nhiều phát vào vùng đầu của nạn nhân.

Nam ca sĩ lúc này bị đánh nằm bất động trên nền nhà. Người thân nam ca sĩ cho hay, người gọi giang hồ đến hành hung ca sĩ Chế Phi ở lô D2 chung cư. Chế Phi cho biết thêm đang đợi kết quả xác định thương tật từ bệnh viện. Bước đầu, người này bị thương ở vùng tay, chân và hai mắt khá nặng.

Cũng theo người thân của Chế Phi, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc. Tuy nhiên, nam ca sĩ do bị thương và say nên chưa làm việc được với cơ quan chức năng.