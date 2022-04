Ngày 11/4, sau câu chuyện Trung uý cảnh sát Thái Ngô Hiếu liều mình lao ra dòng nước xoáy ở biển Bà Rịa - Vũng Tàu cứu người, phóng viên Dân Việt đã liên hệ với anh Hiếu để tìm hiểu thêm về công việc, cuộc sống của anh.

Hình ảnh anh Hiếu cứu người. Ảnh cắt từ clip

Qua trò chuyện, anh Hiếu kể anh quê ở mảnh đất Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Từ bé do ở gần sông Đào nên anh thường theo người lớn ra sông chơi đùa, bơi lội. Do đó, anh có kỹ năng bơi lội và nhiều kỹ năng sinh tồn từ bé.

Lớn lên anh rời quê, vào miền Nam học tập và đến năm 2012 thì bước vào "nghề cứu nạn cứu hộ".

Bén duyên với công việc, nhờ vào cái tâm nhiệt huyết yêu nghề, hơn chục năm qua anh Hiếu đã nhiều lần tham gia cứu hộ những vụ tai nạn đặc biệt xảy ra tại Đồng Nai.

Anh Hiếu cùng đồng đội tham gia cứu hộ cứu nạn. Ảnh: T.M

Nhớ lại cảm giác lần đầu tiên tham gia cứu nạn cứu hộ, anh Hiếu nói: "Tôi nhớ lần đầu tiên tôi làm là cứu nạn cứu hộ một vụ đuối nước ở huyện Trảng Bom. Thật sự khi chuẩn bị lao xuống hồ tôi đã rất bình tĩnh, chỉ mong sớm tìm thấy để đưa họ về với gia đình. Nhưng khi chạm vào thi thể, tôi đã giật mình rồi cuối cùng vẫn lấy hết sức bình sinh ôm lấy thi thể người bị nạn đưa lên bờ. Sau lần đó tôi dần quen với công việc và đến nay gắn bó đã chục năm, trải qua nhiều thăng trầm, nhiều vụ đặc biệt, ngày càng yêu nghề, muốn gắn bó với nghề".

Ngoài ra, anh Hiếu cũng từng là người tham gia cứu nạn cứu hộ trong vụ tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân đuối nước tại hồ Trị An (thuộc xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) vào tháng 4/2020.

Anh Hiếu tham gia vụ cứu nạn ở giếng nước tại Trảng Bom. Ảnh: T.M

Anh Hiếu cho hay, hôm đó cũng đúng dịp nghỉ lễ, ngày 29/4, khi nghe tin báo có đuối nước tại hồ Trị An, Đội đã phải di chuyển quãng đường gần 30km mới tới hiện trường.

Sau đó, các cán bộ, chiến sĩ đi bộ thêm vài trăm mét và khuân vác các phương tiện cứu nạn cứu hộ đến hiện trường để tham gia cứu nạn.

"Hồ Trị An nước rất lạnh, lại sâu nên trong công tác cứu hộ cứu nạn phải đảm bảo được an toàn. Giờ tôi cũng quen với công việc nên mỗi nhiệm vụ đều cố gắng hoàn thành tốt nhất với mong muốn cứu được người, tài sản", anh Hiếu nói.

Còn vụ sập công trình tại KCN Giang Điền, Trảng Bom, anh Hiếu cũng cùng đồng đội tham gia kéo, dỡ từng tảng bê tông đè lên nhau để tìm kiếm các nạn nhân.

"Công việc có nguy hiểm, có khó khăn nhưng ý nghĩa", anh Hiếu chia sẻ thêm.

Gần đây là vụ trục vớt xe tải bị trôi xuống sông Đồng Nai (đoạn qua xã Hiếu Liêm) - vụ này anh Hiếu cũng là người trực tiếp lặn tìm, cứu hộ, cứu nạn.

“Vụ này khi xác định vị trí xe chìm tôi lặn xuống rồi tiếp cận. Nhưng do xe bị chìm xuống bùn, khoảng sáng gầm xe bị hẹp nên tôi phải đeo ngược bình dưỡng khí lặn xuống bụng rồi chui xuống gầm xe để cột dây cáp.

Đến khi chiếc xe bị chìm được xe cứu hộ kéo lên thì lại vấp phải bậc bê tông tại khu vực bến phà không thể kéo tiếp. Tôi lại lặn thêm một lần nữa để gỡ bớt dị vật vướng vào xe và điều chỉnh dây cáp buộc để xe được kéo lên an toàn”, anh Hiếu nhớ lại.

Anh Hiếu luôn yêu nghề dù khó khăn gian khổ. Ảnh: T.M

Khi hỏi về gia đình, anh Hiếu cười bảo anh có vợ và một cô "công chúa". Vợ chồng anh gặp nhau rồi nên duyên từ năm 2017, hiện cả hai sinh sống ở gần đơn vị anh để tiện đi làm.

"Vợ tôi giờ đã quá quen với công việc của chồng nên việc thấy chồng đi đường, đi bơi,... mà lao ra cứu người gặp nạn là bình thường. Như vụ tôi cứu các em sinh viên gặp nạn ở biển Bà Rịa - Vũng Tàu, người nhà bạn bè la hét sợ hãi vì lo tôi cũng bị chìm luôn. Còn vợ tôi thì đưa tay chỉ, hướng dẫn cho tôi chỗ còn người gặp nạn và luôn động viên chồng", anh Hiếu vừa cười vừa kể lại.

Khi nói về anh Hiếu, trung tá Lê Đức Hiệp, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom cho biết: "Đồng chí Hiếu là người sống vui vẻ hoà đồng và tâm luôn hướng thiện. Nhiều lần Hiếu đi đường, thấy người gặp tai nạn là vội vã đưa họ đi bệnh viện cấp cứu, bỏ cả việc riêng. Là người hiệp nghĩa, có kỹ năng bơi lội, cứu người nên thấy người gặp nạn là sẵn sàng cứu, không quản khó khăn, vất vả".