Nam idol Hàn Quốc bị đuổi khỏi nhóm nhạc vì chửi thề

Ba ngày trước, C.A.P, nam thần tượng của nhóm nhạc K-pop Teen Top đã bị bắt quả tang đang hút thuốc và chửi thề đối với một người hâm mộ trong một buổi phát trực tiếp. Anh cũng tuyên bố mong muốn rút khỏi sự trở lại sắp tới của nhóm nhân kỷ niệm 13 năm của họ vào tháng 7/2023. Những hành động này đã khiến người hâm mộ thất vọng và chỉ trích trưởng nhóm C.A.P.

Vào ngày 11/5, công ty quản lý của C.A.P là TOP Media đã đưa ra thông báo rằng, anh ta sẽ rời nhóm sau khi thảo luận với các thành viên khác. Do đó, Teen Top sẽ tiếp tục hoạt động với chỉ 4 thành viên: Chunji, Niel, Ricky và Changjo. C.A.P cũng đã đăng một bức thư trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình để xin lỗi người hâm mộ vì bất kỳ tổn thương nào mà cựu trưởng nhóm đã gây ra.

Nam idol có nhiều hành động phản cảm trên livestream. (Ảnh: IT).

Trước những tranh cãi xung quanh việc C.A.P hút thuốc và chửi bới trong lúc livestream, TOP Media đã đưa ra thông báo: "Xin chào các bạn, chúng tôi là TOP Media. Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người hâm mộ đã dành tình cảm cho cho Teen Top.

Sau khi thảo luận với các thành viên trong nhóm, chúng tôi đã quyết định loại bỏ C.A.P khỏi Teen Top. Nhóm sẽ tiếp tục hoạt động với 4 thành viên: Chunji, Niel, Ricky và Changjo. Một lần nữa, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây lo lắng và bất tiện do những lời nói và hành động thiếu suy nghĩ của C.A.P. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về việc này và hứa sẽ cố gắng hết sức để quản lý các nghệ sĩ của mình một cách hợp lý. Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết về sự trở lại của nhóm sau khi thảo luận thêm với các thành viên Teen Top".



Nhóm sẽ hoạt động với 4 thành viên Chunji, Neil, Ricky và Changjo. (Ảnh: IT).

C.A.P tên thật là Bang Min Soo, ra mắt cùng Teen Top vào năm 2010 và là trưởng nhóm. Teen Top đã hoạt động được 13 năm và sở hữu nhiều bản "hit" như Miss Right, No More Perfume On You.

Hành vi của C.A.P không phải là hiếm trong ngành công nghiệp K-pop, một số ca sĩ Hàn Quốc khác đã buộc phải rời nhóm vì những bê bối cá nhân. Năm 2022, Kima Garam bị nhóm nhạc nữ Le Sserafim chấm dứt hợp đồng sau cáo buộc bạo lực học đường. Cựu thành viên (G)I-DLE Soojin cũng vướng vào scandal tương tự liên quan đến bạo lực học đường, uống rượu và hút thuốc.