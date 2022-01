Nam nghi phạm trẻ sát hại mẹ ruột

Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Chau Đươnl (23 tuổi), cư trú tại tổ 2, ấp Bà Đen, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người - theo Đại Đoàn Kết.

Đối tượng Chau Đươnl. Nguồn: Đại Đoàn Kết

Thông tin vụ nghi phạm sát hại mẹ ruột từ Công Lý: Theo điều tra, Chau Đươnl là con ruột của bà Nèang Béch (SN 1979). Trong thời gian sinh sống chung nhà tại tổ 7, ấp Phú Cường, xã An Nông, Đươnl thường xuyên bị mẹ la mắng vì cho rằng không lo làm ăn mà tụ tập ăn chơi.

Tối 25/1, Đươnl và mẹ tiếp tục xảy ra cãi nhau. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Đươnl từ trên nhà đi xuống chòi trước nhà, nơi bà Béch đang ngủ cùng cháu, lấy cây kéo rồi đến vén mùng đâm 2 nhát.

Bị đâm, bà Béch liền chui xuống gầm giường trốn. Một lúc sau, bà bỏ chạy ra ngoài thì bị vấp ngã, Đươnl lao đến tiếp tục dùng kéo đâm nhiều nhát vào người mẹ ruột.

Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường. Nguồn: Đại Đoàn Kết

Không dừng lại, Đươnl còn nhặt một khúc gỗ gần đó đánh vào người bà Béch một cái. Lúc này, người dân xung quanh phát hiện sự việc nên trình báo công an.



Bà Béch tử vong ngay tại hiện trường.