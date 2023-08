Lên kế hoạch du học từ một năm trước, nam sinh Nguyễn Hữu Khang (Trường THPT chuyên KHTN – ĐHKHTN - ĐHQGHN) gây ấn tượng khi cùng lúc trúng tuyển 9 Trường đại học Mỹ gồm: University of Massachusetts Amherst; The University of Arizona; Arizona State University; The University of Texas at Dallas; Drexel University; Florida State University; University of South Florida; Colby College và Oberlin College.



Nguyễn Hữu Khang háo hức trước ngày sang Mỹ du học. Ảnh: Gia Khiêm

Trước ngày chuẩn bị lên đường sang Mỹ nhập học, chia sẻ với PV Dân Việt, Hữu Khang cho biết, bản thân khá hồi hộp xen lẫn háo hức được học tập ở môi trường mới. Sau nhiều ngày suy nghĩ Hữu Khang quyết định chọn Trường University of Massachusetts Amherst. Đây là một trong những trường công lập khá nổi tiếng ở Mỹ trong đó có ngành Khoa học máy tính thuộc top 19/4.000 trường đại học ở Mỹ. Hữu Khang giành tối đa học bổng của trường.

Trong câu chuyện với chúng tôi, nam sinh Chuyên Tin, Trường THPT Chuyên KHTN cho biết, vốn đam mê và muốn trở thành lập trình viên trong tương lai nên cậu rất thích tin học. Ngay từ hồi cấp 2, Hữu Khang từng bị bố cấm xem điện thoại vì sợ cậu chơi games… mà quên đi việc học. Tuy nhiên, trong một lần thấy con trai chăm chú xem trên youtube cách dạy Tiếng Anh và giao tiếp bằng Tiếng Anh gia đình đã tin tưởng và cho cậu tiếp cận với điện thoại máy tính từ đó.

Hữu Khang (bên phải) chụp ảnh cùng bạn thân trong lớp dịp cuối năm học vừa qua. Ảnh: NVCC

"Để học giỏi công nghệ thông tin thì việc giỏi ngoại ngữ rất quan trọng. Phải 60-70% kiến thức chuyên sâu đều từ các trang mạng nước ngoài trong đó có Mỹ. Chính vì vậy em đã mày mò học Tiếng Anh từ sớm. Ngoài thời gian học trên lớp thì em dành nhiều thời gian tự ôn luyện ở nhà. Năm 2022, em quyết định dành khoảng 6 tháng chuyên tâm học để thi chứng chỉ IELTS và SAT do Mỹ tổ chức. Cùng với đó em học thêm an ninh mạng, lập trình phần mềm…", Hữu Khang nói.

Hữu Khang nhận chứng chỉ IELTS đạt 8.5, chứng chỉ SAT đạt 1.580 /1.600 điểm. Đây là kết quả rất cao và đứng tốp đầu của cả trường. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về bí quyết đạt chứng chỉ cao như vậy, Hữu Khang cho hay, hàng ngày cậu vào trạng mạng xã hội chủ yếu của Mỹ dùng. Tại đây, nam sinh kết hợp với kiến thức mình đã học cùng kiến thức nâng cao qua giáo viên nước ngoài dạy qua online. Bắt đầu từ tháng 12/2022, Hữu Khang tự ôn ở nhà, xem lại ghi lại từ vựng, làm đề trên mạng, đọc tài liệu. Mỗi sáng cậu dậy sớm dành 2 tiếng xem đề cương học, chiều đọc lại để ôn luyện.

"Em nghĩ cứ tập trung học, đọc hiểu. Có gì không hiểu sẽ trao đổi trực tiếp với giáo viên nước ngoài học qua mạng. Giáo viên họ quay lại cho mình xem, họ làm gì mình đặt câu hỏi. Từ việc như thế mình tiếp thu nhanh hơn. Ngoài thời gian học em cũng dành thời gian nghỉ ngơi, nghe nhạc để thư giãn", Hữu Khang chia sẻ.

Chia sẻ về con trai, chị Lê Thị Thu (mẹ Hữu Khang) cho biết, công việc của hai vợ chồng anh chị bận rộn nên nam sinh luôn tự lập học tập từ nhỏ. Chị vui mừng khi con được xét tuyển thẳng vào nhiều trường có tiếng tại Mỹ. Bên cạnh đó với chứng chỉ IELTS và SAT cực cao trên Hữu Khang cũng được xét tuyển vào nhiều trường tốp đầu tại Việt Nam.

"Năm cấp 1 Hữu Khang rất sợ học môn Tiếng Anh. Con cho rằng học Tiếng Anh rất khó nhưng gia đình tôi động viên cùng với niềm đam mê tin học và để trở thành lập trình viên con phải học giỏi Tiếng Anh. Điều đó đã tạo động lực cho con học tốt môn học này. Lên lớp 9 con từng đoạt giải xuất sắc Olympic Tiếng Anh cấp thành phố", chị Thu cho hay.