Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 12 trường top đầu thế giới, tiết lộ bài luận rất đặc biệt

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 12 trường top đầu thế giới

Nam sinh Lê Thanh Dũng, lớp A1 khóa 53 chuyên Anh, là cái tên khá nổi bật của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Dũng có loạt thành tích như IELTS 8.0 và SAT 1550; Giành học bổng của chương trình Business Management do Immerse Education liên kết cùng London Business School tổ chức; Là thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi International Essay Contest tháng 9/2023; Là thành viên của đội quán quân cuộc thi Mini Hackathon for Good Causes, một cuộc thi sáng kiến học sinh do Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức.

Đặc biệt, mới đây Lê Thanh Dũng đã nộp hồ sơ vào các trường đại học tại Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan và xuất sắc đỗ 12 trường, giành học bổng tại 11 trường, bao gồm: Colby College với 8.3 tỷ đồng/4 năm cùng suất học bổng nghiên cứu Presidential Scholar trị giá 3.000 USD (khoảng hơn 76 triệu đồng); University of Toronto (top 1 Canada, top 18 thế giới) với 3.3 tỷ đồng/4 năm, cao nhất cho sinh viên quốc tế; University of Adelaide (top 7 Australia, top 89 thế giới ); Aalto University (top 1 Phần Lan, top 109 thế giới) với học bổng 100%...

Lê Thanh Dũng, học sinh lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Thanh Dũng cho biết: "Em rất vui và bất ngờ khi nhận lời mời từ các trường đại học. Đặc biệt với những trường như Colby College, tỉ lệ đỗ của trường năm nay chỉ vào khoảng 6%. Nhưng em nghĩ cảm xúc ấy không chỉ nằm ở việc mình có thể đỗ và còn ở việc các trường đều ưu ái và trao cho em những suất học bổng rất đáng giá. Ngoài niềm tự hào, em cũng rất trân trọng các trường vì đã đọc hồ sơ và trao học bổng cho em. Đó cũng là động lực tiếp thêm cho em niềm tin rằng quãng thời gian mình trải qua và cống hiến ở cấp 3 đã không uổng phí.

Em có ý định học song song hai ngành Tâm lý học và Khoa học Dữ liệu tại Colby College do em yêu thích văn hóa của trường. Dù mới chỉ kết nối từ xa với các giáo sư và anh chị sinh viên nhưng em cảm thấy mọi người vô cùng thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ học sinh. Em cũng thích trường bởi khung cảnh quanh khá đẹp và thơ, em có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn".

Dũng cho biết, để có được "trái ngọt" này là cả hành trình chuẩn bị. Từ những năm cấp 2 khi xác định sẽ ôn thi vào Chuyên Ngữ, Dũng đã có ý định đi du học để nói chuyện với các bạn từ các nền văn hóa khác nhau, học hỏi những người tới từ các châu lục. Sau này, khi tìm hiểu thêm, Dũng thấy Mỹ là một điểm đến phù hợp bởi đây là đất nước nói tiếng Anh, tự do và cởi mở và các trường có học bổng hấp dẫn do gia đình chỉ có mức đóng góp tài chính khá hạn chế. Đối với Dũng, việc đi du học không chỉ có nghĩa là đi học mà còn là đi trải nghiệm, khám phá, tìm tòi và mang lại cho bản thân những kết nối mới, tri thức mới, những mối quan hệ mới.

Khi chuẩn bị lên lớp 11, Dũng tham gia các dự án để hoàn thiện hồ sơ. "Khoảng thời gian này em còn khá mông lung, chưa biết gì về khái niệm “màu sắc cá nhân” trong hồ sơ nên các hoạt động của em vẫn còn mang tính rải rác, chưa tập trung vào một mảng nào nhất định. Sau một chuyến ngoại khóa lên Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội cùng câu chuyện của bạn em về chứng đa nhân cách đã giúp em nhận ra niềm yêu thích của mình dành cho bộ môn Tâm lý học. Việc đột ngột chuyển giữa hai ngành học có vẻ không liên quan đến nhau đã khiến em đôi phần lo lắng bản thân không thể thay đổi kịp các hoạt động. Thế nhưng tình cờ em đã nhận ra mối liên hệ giữa Âm nhạc và Tâm lý học. Em đã quyết định đan xen cả hai yếu tố này trong bộ hồ sơ của mình", Dũng kể lại.

Nói về bài luận, đây có lẽ là phần gây khó khăn cho Dũng nhiều nhất bởi nó không chỉ đòi hỏi một câu chuyện hay mà còn là một góc nhìn và một cách kể chuyện độc đáo. Sau nhiều trăn trở, bài luận của Dũng kể về một lần tham gia vào một vở biểu diễn hòa ca nhưng đã không được chọn cho vai diễn solo chính thức mà phải trở thành một giọng ca bè trầm. Điều này đã khiến Dũng vô thức trở nên tự ti với giọng hát của mình. Và hơn cả thế, Dũng tự ti vào khả năng làm việc độc lập của bản thân, nghi ngờ liệu bản thân có thể thành công mà không cần dựa vào người khác hay không.

Sau đó, Dũng đã chuyển sang câu chuyện của bản thân tại trung tâm tâm thần, nơi mà chỉ trong buổi đầu tiên đã được yêu cầu biểu diễn. Đó cũng chính là lúc Dũng nhận ra bản thân hoàn toàn có thể sử dụng nỗ lực của chính mình để vươn lên mà không cần dựa dẫm vào ai khác. Kết lại bài luận, nam sinh kết nối 2 mạch truyện, rằng hành trình từ phía sau sân khấu tới phía trước trung tâm tâm thần không chỉ là hành trình làm nghệ thuật mà còn là hành trình khám phá bản thân rằng việc tự nỗ lực và chủ động mới giúp ta đóng góp hết mình cho cộng đồng và những người xung quanh.

Dẫn dắt câu chuyện hấp dẫn, Dũng đã chinh phục được các trường danh tiếng qua bài luận của mình. Ảnh: NVCC

"Em có một niềm tin cố hữu vào bản thân"

Chia sẻ về bí quyết học cũng như thành công trong việc nộp hồ sơ vào các trường, Thanh Dũng cho biết: "Em nghĩ mấu chốt của việc sắp xếp thời gian chính là nằm ở việc ta chọn được việc nào cần làm trước, việc nào cần làm sau, việc nào quan trọng hơn.

Trong quá trình nộp hồ sơ, em đảm bảo bộ hồ sơ của mình phải là của mình và phải thể hiện chính bản thân mình, Lê Thanh Dũng, chứ không phải bất kỳ một học sinh nào khác. Tất cả các hoạt động ngoại khóa, bài luận hay nghiên cứu đều là những sự đầu tư rất lớn của em về mặt chất xám để có thể có được kết quả mong muốn.

Em vốn dĩ là người ương bướng và cứng đầu, vậy nên một khi em đã chọn làm điều gì, em sẽ làm điều ấy đến cùng. Em có một niềm tin cố hữu vào bản thân, tin rằng mình sẽ làm được và mình phải làm được, để cho tất cả những người nghi ngờ em đều phải chiêm ngưỡng thật rõ dáng vẻ thành công của mình. Niềm tin ấy chính là thứ sức mạnh thúc đẩy em vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành giấc mơ của mình".

Được biết, ngoài việc chuyên tâm vào học tập, Thanh Dũng còn có niềm đam mê với Âm nhạc và Tâm lý học. Dũng đã xuất bản một nghiên cứu về music marketing và cách mà âm nhạc ảnh hướng tới tâm lý người tiêu dùng. Dũng cũng là một người thích viết, vì thế Dũng đảm nhận vị trí là Người sáng lập và Chủ tịch nhiệm kỳ đầu của CLB Sách ở trường.

"Em vốn dĩ là người ương bướng và cứng đầu, vậy nên một khi em đã chọn làm điều gì, em sẽ làm điều ấy đến cùng", Lê Thanh Dũng chia sẻ. Ảnh: NVCC

Nhận xét về học trò của mình, cô Nguyễn Thị Mỳ, giáo viên chủ nhiệm của Lê Thanh Dũng cho hay: "Dũng là một học sinh nghiêm túc, nỗ lực không ngừng trong học tập. Em luôn nghiêm túc trong mọi tiết học, học giỏi toàn diện tất cả các môn, thầy cô nào cũng rất yêu quý. Với môn Toán, là môn tôi trực tiếp giảng dạy - Dũng có độ tập trung cao, nắm bắt, phát hiện vấn đề rất nhanh và có cách giải toán sáng tạo.

Đối với làm việc nhóm, Dũng luôn tự giác, thẳng thắn trao đổi. Em là một học sinh xuất sắc toàn diện, thành quả mà em đạt được khi nộp hồ sơ các trường đại học khẳng định thêm khả năng và ý chí của em".