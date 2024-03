Nam sinh Việt Nam lọt top 25 học sinh thế giới thi giao dịch chứng khoán tại Mỹ

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Đỗ Thái Toàn, học sinh lớp 11 Trường Liên Cấp Olympia, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Em rất vui khi là học sinh duy nhất của Việt Nam tham dự cuộc thi Virtual Trading Competition 2024 và lọt vào vòng thi cuối cùng tại Mỹ. Em đã có được trọn vẹn 1 tháng trải nghiệm với đầy đủ cung bậc cảm xúc, là một kỷ niệm không bao giờ quên với em".

Virtual Trading Competition là sân chơi do Stevens Business School - xếp thứ 77 trong các trường kinh doanh tốt nhất tại Mỹ (theo U.S. News & World Report 2023) tổ chức, dành cho học sinh khối 10-11 của quốc gia này và học sinh quốc tế. Sau vòng Giao dịch online diễn ra vào tháng 2 vừa qua, 25 thí sinh có kết quả đầu tư tốt nhất sẽ đến Stevens Business School (bang New Jersey, Mỹ) trong vòng 1 tháng để tham gia các lớp học về hệ thống thông tin tài chính chuyên nghiệp; những xu hướng mới nhất trong ngành tài chính; và thi giao dịch chứng khoán trực tiếp theo điều kiện thị trường thực tế...

Đỗ Thái Toàn lọt top 25 học sinh thế giới thi giao dịch chứng khoán tại Mỹ. Ảnh: Tào Nga

Trong Top 25 "nhà giao dịch" tài năng này, Thái Toàn đứng thứ 6 về thành tích của vòng thi trước với kết quả đầu tư tháng trên sàn giao dịch chứng khoán ảo làm tăng khối lượng "tài sản" từ 1 triệu USD tiền ảo lên 7,5 triệu USD trong vòng 1 tháng.



Thái Toàn hào hứng chia sẻ: "Em học không quá giỏi về Toán nhưng em thích những chỉ số chứng khoán từ khi còn là học sinh lớp 6 Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Lên lớp 8, em bắt đầu đọc tin tức về chứng khoán và chỉ chính thức tìm hiểu trước khi cuộc thi diễn ra 1 tuần".

Toàn biết tới cuộc thi do một người bạn giới thiệu vào cuối tháng 12/2023. Ngày deadline đăng ký là 16/1, ngày Toàn đăng ký là 12/1. Lý do nam sinh này đắn đo suy nghĩ việc tham dự cuộc thi vì sợ ảnh hưởng đến kết quả GPA để đi du học, trong khi cuộc thi này phải thức đêm "canh" thị trường chứng khoán Mỹ từ 22h-7h sáng Việt Nam. Sau đó, Toàn quyết định thử sức và lên kế hoạch 1 tháng cho mình.

"Em thường ngủ vào lúc 1-2h sáng rồi 6h10 dậy đi học. Em tranh thủ thời gian ở lớp chăm chú nghe giảng và làm hết bài tập để tối dành thời gian quan sát thị trường. Vòng 1 cuộc thi có gần 1.200 học sinh trên thế giới đăng ký. Nhiệm vụ của các thí sinh là đưa ra các giải pháp xử lý tình huống của ban tổ chức đưa ra. Em đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu các tài liệu về thị trường, xem các phân tích và chiến lược đầu tư, trò chuyện với nhiều người có chuyên môn trong lĩnh vực tài chính cùng sự đồng hành và hỗ trợ của thầy cô bộ môn Kinh tế và Pháp luật ở lớp. Vòng thi này em đã vượt qua không quá khó khăn.

Thư mời Toàn tham dự vòng cuối cùng của cuộc thi tại Mỹ. Ảnh: NVCC

Sang vòng 2, cuộc thi còn có 800 thí sinh thử sức. Ban tổ chức xây dựng hệ thống ảo nhưng dữ liệu biến động thật. Nhiệm vụ của thí sinh là từ 1 triệu USD làm sao lãi nhiều nhất trong 1 tháng. Em dùng ba chỉ số chính RSI, IMA, Volume. Trong tuần đầu tiên em tăng thêm 300.000 USD và thời điểm lên đỉnh nhất là 10 triệu USD. Tuy nhiên, chứng khoán biến động không ngừng nên có lúc em bị âm tiền. Rất may sau đó dựa vào kiến thức và kinh nghiệm học hỏi từ nhiều nguồn khác nhau, em đã kết thúc vòng 2 với 7,5 triệu USD và lọt vào top 25 để chọn 3 người chiến thắng.

Cuộc thi đã cho em nhiều bài học rằng chỉ số đẹp không phải là tất cả mà phải căn cứ thêm nhiều yếu tố khác như cung - cầu. Chúng ta không nên mất bình tĩnh, đu đỉnh mà có lập trường riêng để không bị ảnh hưởng yếu tố bên ngoài thao túng thị trường. Sau cuộc thi, kỹ năng tra cứu thông tin của em cũng tăng đáng kể bởi trong một biển dữ liệu trên mạng internet, mình phải biết chọn lọc thông tin đúng nhất, phù hợp nhất để tiếp nhận", Thái Toàn nói.

Mặc dù nhận được lời mời sang Mỹ tham dự cuộc thi nhưng Toàn chưa chắc chắn đi vì đang bận rộn chuẩn bị cho các bài thi chuẩn hóa phục vụ việc làm hồ sơ du học ngành Tài chính tại Mỹ. Bố mẹ Toàn không làm kinh doanh nhưng luôn ủng hộ em theo con đường này. Anh trai của Toàn hiện cũng đang học đại học ngành Tài chính.

Được biết, ngoài say mê tìm hiểu chứng khoán, Toàn còn có niềm yêu thích học môn tiếng Anh và chơi bóng rổ. Toàn nằm trong đội tuyển bóng rổ U18 Đông Anh.

Cô Ngô Minh Trang, giáo viên môn Kinh tế và Pháp luật, Trường Liên Cấp Olympia nhận xét: "Toàn là một học sinh cầu thị, chăm chỉ, cần cù và là một trong những học sinh chủ động học hỏi kiến thức về kinh tế ở ngoài (tự đọc sách, tham gia các khoá workshop). Em có tư duy tốt nên đánh giá về tình huống thị trường rất sắc, có độ sâu nhất định, năng lực phản biện tốt.

Em cũng thường xuyên trao đổi với cô về những điều mình thắc mắc. Thỉnh thoảng, tôi mời Toàn trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm cho các em lớp dưới. Các bạn ở lớp rất tự hào và ngưỡng mộ Toàn".