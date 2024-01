Mới đây, Page Six xác nhận vào ngày 17/1, nam tài tử Arnold Schwarzenegger đã bị cơ quan hải quan ở Đức giữ lại khi ông đang tham gia chuyến du lịch cá nhân. Theo đó, nam diễn viên "Kẻ huỷ diệt" đã mang theo một chiếc đồng hồ đang được bán đấu giá tại tổ chức từ thiện của mình ở Kitzbuhel, Áo.

Thomas Meister, người phát ngôn của hải quan Munich cho biết, họ đã thực hiện "thủ tục thuế hình sự" vì chiếc đồng hồ trên tay Schwarzenegger được coi là "hàng nhập khẩu" và nên được đăng ký. Chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Audemars Piguet của Thụy Sĩ có giá trị hơn 21.000 USD.

Nam tài tử "Kẻ hủy diệt" bị an ninh Đức tạm giữ

Arnold Schwarzenegger tại cơ quan hải quan Đức. Ảnh: Page Six.

Arnold Schwarzenegger bị tạm giữ tại sân bay Munich trong khoảng 3 giờ. Trong quá trình hợp tác với cơ quan chức năng, ông được cho là trả lời trung thực mọi câu hỏi mặc dù không phải điền vào tờ khai. Trong hình ảnh được cung cấp bởi báo chí, ông tỏ ra không quá bối rối, nhưng nguồn tin cho biết ông lo lắng về các thủ tục.

Theo nguồn tin, Arnold Schwarzenegger đã đồng ý trả trước các khoản thuế cho chiếc đồng hồ mặc dù nó là tài sản cá nhân của ông. Tuy nhiên, quan chức gặp khó khăn khi sử dụng máy quét thẻ trong một tiếng đồng hồ. Sau đó, ông đã được đưa đến ngân hàng để rút tiền từ máy ATM, nhưng ngân hàng đã đóng cửa. Khi ông quay lại, nhân viên mang đến máy quét mới và quá trình tiếp tục diễn ra bình thường. Số tiền mà Schwarzenegger phải đóng thuế không được tiết lộ.

Hiện tại, ông đã được trả tự do và dự định tiếp tục bán đấu giá chiếc đồng hồ của mình vào ngày 18/1. Page Six thông tin rằng, Schwarzenegger Climate Initiative (Sáng kiến Khí hậu Schwarzenegger) tổ chức từ thiện do Schwarzenegger sáng lập sẽ cung cấp một báo cáo chính xác về vụ việc.

Qua nhiều năm, cuộc đấu giá của Schwarzenegger đã đóng góp hàng triệu USD mỗi năm cho trẻ em trên toàn nước Mỹ và hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường toàn cầu. Nam diễn viên "Kẻ huỷ diệt" không chỉ kêu gọi quyên góp mà còn thường xuyên sử dụng tài sản cá nhân để bán đấu giá, hỗ trợ các tổ chức từ thiện này.