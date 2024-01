Rating phim Cô đi mà lấy chồng tôi sau 6 tập lên sóng thế nào?

Bộ phim Cô đi mà lấy chồng tôi (Marry My Husband) của Park Min Young không chỉ được khen ngợi vì kịch bản, diễn xuất mà phong cách thời trang của các nhân vật cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Bằng chứng cho thấy sức hút của bộ phim này chính là rating tập sau phá kỷ lục tập trước. Cụ thể, theo dữ liệu của Nielsen, phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập 5 phát sóng tối 15/1 ghi nhận rating trung bình 8,0%, thời điểm cao nhất lên đến 8,6% dựa trên các hộ gia đình ở khu vực thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Đây là mức rating trung bình cao nhất của bộ phim ở khu vực thủ đô Seoul từ khi phát sóng. Tính trên toàn quốc, bộ phim ghi nhận mức trung bình là 7,4% và cao nhất là 8,1%.

Tập 6 phim Cô đi mà lấy chồng tôi lến sóng vào tối 16/1 với nhiều tình tiết thú vị tiếp tục thu hút lượng xem "khủng" khi đạt tỷ suất người xem (rating) 7,8%, tăng 0,4% so với tập trước. Đây cũng là mức rating cao nhất của phim kể từ khi lên sóng giúp Cô đi mà lấy chồng tôi trở thành phim có rating cao nhất trong khung giờ chiếu trên tất cả các kênh.

Trang phục của Park Min Young (đóng vai Kang Ji Won) trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập 6 đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. (Ảnh: Chụp màn hình, tvN drama)

Trước đó, phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập 2 đạt rating 5,9% trên toàn Hàn Quốc, tăng 0,7% so với mức rating 5,2% của tập đầu tiên. Tập 4 phim Cô đi mà lấy chồng tôi lên sóng vào ngày 9/1 đạt rating 7,6% trên toàn Hàn Quốc, tăng 1,2% so với mức rating 6,4% của tập 3.

Tranh cãi vì Park Min Young mặc "nửa kín nửa hở" trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập 6

Dù bộ phim thu hút lượng xem "khủng" nhưng tình tiết trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập 6 đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả vì trang phục của nữ chính Kang Ji Won. Theo đó, nữ chính đã diện chiếc áo lệch vai "nửa kín nửa hở" đến công ty làm việc. Trang phục của nữ diễn viên bị không ít khán giả nhận xét là không thực sự phù hợp với nơi công sở, đặc biệt là thời điểm Kang Ji Won (Park Min Young đóng) được "tái sinh" vào năm 2013: "Có ai mặc như vậy ở văn phòng không?"; "Trang phục của Park Min Young khiến tôi nhớ đến vai diễn trong phim Thư ký Kim sao thế? của cô ấy"; "Trang phục của Park Min Young trong tập 6 phim Cô đi mà lấy chồng tôi phù hợp với đi dự tiệc hơn đi làm"...

Trước đó, phong cách thời trang của Park Min Young trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. (Ảnh: Chụp màn hình, tvN drama)

Từ góc độ khác, nhiều người bênh vực Park Min Young vì cho rằng, nhân vật do cô thể hiện có màn "lột xác" xinh đẹp, quyến rũ hơn trước để trả thù Park Min Hwan (Lee Yi Kyung đóng) - người chồng tệ bạc đã ngoại tình với cô bạn thân Jung Soo Min (Song Ha Yoon). Vì vậy, họ cho rằng trang phục nữ chính Kang Ji Won hoàn toàn phù hợp với nội dung bộ phim: "Tôi nghĩ Ji Won mặc như vậy đẹp cũng không quá hở hang, phản cảm. Cô ấy đang cho thấy sự khác biệt so với quá khứ và tận hưởng cuộc sống, cách ăn mặc gợi cảm hơn mà trước đây Ji Won chưa từng được trải nghiệm"; "Mọi người không nên quá khắt khe về vấn đề trang phục của Park Min Young, cũng không nên so sánh trên phim với ngoài đời"...

Trước đó, nhân vật Ji Won "đóng đinh" với hình tượng nữ nhân viên văn phòng luôn mặc "kín cổng cao tường", giản dị. Vì quyết tâm báo thù nên cô đã dần thay đổi, ăn mặc thoải mái, gợi cảm hơn nhưng vẫn đảm bảo đúng với tính chất công việc.

Phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập 6: Park Min Young bất ngờ được tỏ tình liệu có thay đổi số phận?. (Nguồn video: Instagram tvN_drama)



Bộ phim Cô đi mà lấy chồng tôi được chuyển thể từ webtoon cùng tên của Sung So Jak. Kịch bản phim do Shin Yoo Dam viết, Park Won Guk và Han Jin Seon đạo diễn. Cô đi mà lấy chồng tôi khởi chiếu từ ngày 1/1/2024 trên tvN. Nội dung phim xoay quanh nhân vật chính là Kang Ji Won (Park Min Young đóng) - cô gái hiền lành, chăm chỉ. Khi bố của Ji Won qua đời vì bệnh ung thư khiến thế giới của cô gần như hoàn toàn sụp đổ. Cô chỉ có thể dựa vào người bạn duy nhất là Jung Soo Min (Song Ha Yoon). Ít ai ngờ, cô bạn thân chỉ coi Ji Won là công cụ làm nền cho mình tỏa sáng, thậm chí cô ta chính là "người thứ 3", qua lại với chồng Ji Won là Park Min Hwan (Lee Yi Kyung).

Ngoài những tình tiết hấp dẫn, nữ diễn viên Park Min Young được đánh giá cao khả năng diễn xuất và màn "lột xác" về ngoại hình trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi. Mở đầu phim, nữ diễn viên xuất hiện với vẻ yếu đuối, gầy gò với cân nặng dưới 40kg trong khi sở hữu chiều cao 1,64m. Theo Park Min Young tiết lộ, cô đã giảm cân để thể hiện một cách chân thực nhất tình cảnh của một người mắc bệnh ung thư sắp qua đời.

Hiện tại, những tình tiết kịch tính đan xen với sự hài hước trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi của Park Min Young vẫn đang mang đến cho phần lớn người xem trải nghiệm thú vị. Ngoài nữ diễn viên Park Min Young, bộ phim Cô đi mà lấy chồng tôi với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám: Park Min Young (vai Kang Ji Won), Na In Woo (Yoo Ji Hyuk), Lee Yi Kyung (vai Park Min Hwan)...

Bộ phim Cô đi mà lấy chồng tôi lên sóng trên kênh tvN vào thứ Hai, thứ Ba hằng tuần vào lúc 20 giờ 50 phút (theo giờ Hàn Quốc).