Nam thanh niên chặn ô tô đâm chết người trên Quốc lộ 1 nói lý do gây án

Công an huyện Hàm Thuận Nam cho biết nam thanh niên Nguyễn Đức Sang (trú thôn Lập Đức, xã Tân Lập) nghi phạm đâm chết người trên Quốc lộ 1 sáng nay đã ra đầu thú. Bước đầu nghi phạm tên Nguyễn Đức Sang khai nhận lý do đâm chết người là do mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật trước đó...