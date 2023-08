Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang

Sinh hoạt chính trị về nguồn của Công an tỉnh Bình Thuận

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023), ngày 13/8, Đoàn công tác của tỉnh Bình Thuận do Đại tá Lê Quang Nhân, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận làm trưởng đoàn đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn công tác Công an tỉnh Bình Thuận tham quan Khu di tích Nha Công an Trung ương tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: CABT

Đi cùng Đoàn còn có ông Nguyễn Thanh Nam, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Bình Thuận, bà Trần Thị Tuyết Hồng, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ và các vị lãnh đạo trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Bình Thuận cùng đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đoàn đã được Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí Thư Đảng Uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp đón trịnh trọng.

Tại Khu di tích Nha Công an Trung ương, Đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; các Anh hùng liệt sỹ CAND và tổ chức Lễ báo công trước Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đoàn cũng tham quan khu di tích lịch sử cây đa Tân Trào, Khu tưởng niệm các vị tiền bối, Đình Tân Trào, lán Nà Nưa, đây là nơi ở, nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong những năm kháng chiến chống Pháp.

Thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh thay mặt toàn thể CBCS Công an Bình Thuận đã báo cáo những kết quả mà Công an tỉnh Bình Thuận đã làm được trong thời gian qua.

Đoàn công tác Công an tỉnh Bình Thuận chụp ảnh lưu niệm tại Tuyên Quang.Ảnh: CABT

Đại tá Lê Quan Nhân hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; lực lượng Công an Bình Thuận nguyện luôn luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Cùng với đó là không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm Sáu điều Bác Hồ dạy, đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần "Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân", hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đại tá Lê Quang Nhân, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận báo công trước tượng đài các anh hùng liệt sỹ tại Tuyên Quang. Ảnh: CABT

Trước đó chiều ngày 12/8, Đoàn công tác đã có buổi giao lưu, học tập kinh nghiệm với Công an tỉnh Tuyên Quang.

Thông qua các hoạt động này nhằm phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc và lực lượng Công an nhân dân nhằm xây dựng lực lượng Công an Bình Thuận thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng Công an 2 tỉnh Bình Thuận – Tuyên Quang.