Nam thanh niên đi bộ qua đường cao tốc bị ô tô khách đâm tử vong

Nạn nhân Phan Thanh Sơn được đưa đến bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ảnh: CACC

Chiều 24/2, công an TP. Tân An (Long An) cho biết, đang phối hợp lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên Phan Thanh Sơn (22 tuổi, ngụ xã Hướng Thọ Phú, TP. Tân An) bị ô tô khách đâm tử vong trên tuyến cao tốc Trung Lương-TP.HCM.

Theo đó, khoảng 18 giờ 10 ngày 23/2, ô tô khách 29 chỗ lưu thông trên tuyến cao tốc theo hướng Tiền Giang về TP.HCM đúng làn đường. Khi xe vừa vào đoạn km34 Trung Lương-TP.HCM thuộc địa phận xã Hướng Thọ Phú, TP. Tân An, bất ngờ anh Sơn xuất hiện đi bộ trên tuyến cao tốc.

Do khoảng cách quá gần và phương tiên đang ở tốc độ cao, tài xế không thể tránh được nên đã tông trực diện vào nạn nhân. Anh Sơn được đưa bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.