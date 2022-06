Nam thanh niên đi xe máy từ Hà Nội vào Thanh Hóa trộm két sắt, tiền

Ngày 28/6, tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quảng Xương vừa phối hợp với Công an TP.Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (SN 1995, ở xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt bị bắt giữ. Ảnh: CATH

Theo đó, ngày 22/6/2022, Công an huyện Quảng Xương nhận được tin báo của anh H.T.H. (xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà phá két trộm cắp tiền, vàng trị giá 64 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và được sự giúp đỡ của Công an TP.Ninh Bình, đến 00h30 ngày 23/6/2022, Công an huyện Quảng Xương đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Đạt là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Đồng thời, thu giữ 1 xe máy, 1 xà beng, 1 cưa tay, 1 kìm cộng lực, 4 đôi găng tay, 2 dao, 3 biển kiểm soát xe máy, 3 điện thoại di động, hơn 20 triệu đồng tiền mặt và nhiều công cụ, tài sản khác liên quan.

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 22/6, Nguyễn Tiến Đạt đi xe máy từ Hà Nội vào Thanh Hóa, sau đó lượn lờ qua các nhà dân ven đường để thăm dò nơi để két, tủ, tiền, vàng, xe máy…

Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt cùng tang vật thu giữ. Ảnh: CATH

Khoảng 20h30 ngày 22/6, khi đến Quốc lộ 45 thuộc địa bàn xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, Nguyễn Tiến Đạt thấy nhà anh H.T.H. không có người trông coi. Đối tượng đã cất giấu xe máy vào một bụi cây ven đường, sau đó ra phía sau nhà dùng xà beng và kìm cộng lực cắt song cửa, đột nhập vào phá két sắt trộm cắp tiền, vàng rồi đem ra TP.Ninh Bình tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 20/6, Nguyễn Tiến Đạt cũng đột nhập vào nhà một người dân ở xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) trộm cắp 1,5 cây vàng 24k.

Hiện Công an huyện Quảng Xương đang phối hợp điều tra, mở rộng vụ án.