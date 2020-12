Nam thanh niên nghi dùng dao chém vợ trẻ tử vong ngay tại chợ

Tối 3/12, ông Lê Quý Đôn, Chủ tịch UBND xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Hiện trường nơi người phụ nữ trẻ gục chết.

Theo ông Đôn, khoảng 18h30 cùng ngày, một số người dân khi đi ngang qua chợ Xuân Quan, xã Xuân Quan, đã bàng hoàng phát hiện một phụ nữ trẻ gục chết bên đường, trên người có nhiều vết thương.



Sự việc sau đó nhanh chóng được thông tin đến cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an xã Xuân Quan đã báo cáo Công an huyện Văn Giang, đồng thời phong toả hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Khu vực xảy ra vụ án.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, ngay sau khi nhận được tin báo, phía chính quyền, phối hợp với các lực lượng chức năng công an xã, công an huyện Văn Giang và công an tỉnh có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân sự việc.

Qua điều tra bước đầu xác định nghi phạm gây án chính là chồng của nạn nhân.

Theo ông Đôn, hai người này là vợ chồng còn trẻ, không phải người ở địa phương và đến chợ Xuân Quan để bán gà.



Sau khi sự việc xảy ra, người chồng đã đến cơ quan công an để đầu thú.