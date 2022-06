Chiều 8/6, Công an huyện Cần Giuộc cho biết, đang phối hợp với Công an xã Phước Lý (Long An) xác minh, làm rõ đối tượng Lê Công Bình (33 tuổi, ngụ khu phố Xóm Gò 1, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) chạy xe máy cầm súng tự chế bắn và trộm 5 con chó trên địa bàn xã.

Lê Công Bình dùng súng tự chế trộm chó trên địa bàn Long An thì bị bắt. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 22h50 ngày 6/6, Công an xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc làm nhiệm vụ tuần tra phòng, chống tội phạm trên một số tuyến, địa bàn trọng điểm giáp ranh với huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Vừa đến đoạn đường tỉnh 826 thuộc địa phận ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, đội tuần tra phát hiện Bình ngồi xe máy chở bao nilong phía sau, trên tay cầm vật giống cây súng tự chế đang đưa lên bắn con chó chạy rong.

Thấy công an xuất hiện, đối tượng nổ máy xe tăng ga tẩu thoát về hướng xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh (TP.HCM). Lực lượng chức năng truy đuổi ráo riết Bình hơn 3km mới bắt được.

Tang vật thu giữ được từ đối tượng Bình gồm 1 bao có 5 con chó trọng lượng khoảng 70 kg đã chết. Ngoài ra còn có 1 bình xịt hơi cay, 1 cây súng kích điện từ bình xe máy.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai đã bắn và trộm chó ở xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc và xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.