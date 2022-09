Nam thanh niên lái xe bằng chân, vừa chạy xe vừa đánh đàn, từng đi chữa bệnh tâm thần

Xác minh nam thanh niên lái xe bằng chân

Sáng 4/9, Công an TP.Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, sau khi clip nam thanh niên lái xe máy bằng chân, vừa đi vừa đánh đàn tràn lan trên mạng thì hiện đơn vị đang phối hợp cùng Công an phường Suối Tre xác minh, truy tìm danh tính nam thanh niên trên.

Clip: Nam thanh niên vừa lái xe vừa đánh đàn

Theo thông tin trước đó vào chiều 3/9, trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip quay lại cảnh một thanh niên điều khiển xe máy bằng chân và tay ôm đàn guitar. Mặc dù đang đi với tốc độ khá nhanh nhưng nam thanh niên này vẫn bất chấp nguy hiểm, liên tục trình diễn, chơi đàn.

Qua quan sát, công an xác định đoạn đường thanh niên này di chuyển là Quốc lộ 1A, đoạn thuộc phường Suối Tre, TP.Long Khánh, Đồng Nai.

Nam thanh niên lái xe bằng chân, vừa đi vừa đánh đàn

Từ hình ảnh trên clip, Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP.Long Khánh, Công an phường Suối Tre truy tìm nam thanh niên trên. Mục đích để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước đầu công an xác định được nam thanh niên này tên Minh (chưa rõ nhân thân lai lịch cụ thể). Minh mồ côi bố mẹ từ nhỏ, xưa sống cùng bà ngoại nhưng hiện nay sống lang thang ở phường Suối Tre.

Gần đây thấy Minh có biểu hiện tâm thần nên địa phương gửi đi chữa bệnh tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 2. Cách đây vài tháng, do bệnh tình thuyên giảm, Minh được xuất viện và về phường Suối Tre tiếp tục sống lang thang.

Lãnh đạo phường Suối Tre cho biết nếu lần này vẫn phát hiện Minh có biểu hiện tâm thần sẽ tiếp tục đưa đi chữa bệnh.