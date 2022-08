Theo đó, Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Minh (36 tuổi, thiếu tá, trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370; cư ngụ tại P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) vì liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ở tỉnh Ninh Thuận tử vong mà Dân Việt đã phản ánh. Bị can Hoàng Văn Minh bị bắt tạm giam 2 tháng 27 ngày, tính từ ngày 10/8 theo Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân đã thi hành các quyết định nói trên vào ngày 10/8.

Ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh đau buồn sau cái chết của con mình. Ảnh: Đức Cường

Trước đó, theo thông báo số 264/TB-KQNT ngày 7/8 do trung tá Lê Hồng Trình, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra hình sự ký gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Căn cứ Điều 56, 57, 145, 146 và 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan điều tra hình sự thông báo: Ngày 7/8, Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 03/QĐ-KTVA.

Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã ra quyết định khởi tố vụ án một quân nhân lái ô tô tông chết nữ sinh trên đường 16 Tháng 4, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định khởi tố cũng được cơ quan trên thông báo, gửi đến Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) và Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 2 (Quân chủng Phòng không - Không quân).



Các cơ quan chức năng thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: Đức Cường

Trước đó, thượng tá Hà Công Sơn, Phó Trưởng Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, do vụ tai nạn giao thông liên quan đến quân nhân, hồ sơ đã được chuyển cho Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân thụ lý theo thẩm quyền.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã cử điều tra viên, CSGT phối hợp với đại diện Viện Kiểm sát tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, dựng lại hiện trường...

Bước đầu, theo thượng tá Hà Công Sơn, xác định tài xế Minh chuyển hướng chưa đảm bảo an toàn, dẫn tới tai nạn. Còn nữ sinh điều khiển xe đúng quy định.

Tử vong trên đường nhận giấy báo dự thi

Sáng 28/6, em Hồ Hoàng Anh điều khiển xe máy lưu thông trên đường 16 Tháng 4, TP.Phan Rang - Tháp Chàm hướng từ phường Mỹ Bình về quảng trường 16 Tháng 4. Khi đến trước cổng một ngân hàng thì va chạm với ô tô đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh đã hất văng em Hoàng Anh và xe máy xa khoảng 4m, rồi va vào cây trụ điện đường nằm bất động, sau đó tử vong khi đưa đến bệnh viện.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, lúc 8 giờ 10 phút ngày 28/6, ông Hoàng Văn Minh (SN 1986, nơi thường trú: Khu phố 2, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; là cán bộ của Trung đoàn Không quân 937, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng) điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 85A-074.07 chạy từ hướng Công viên biển Bình Sơn đi Quảng trường 16 Tháng 4 và rẽ phải để vào Ngân hàng Vietinbank thì va chạm với cháu Hồ Hoàng Anh (SN 15/11/2004, trú tại khu phố 3, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 85R9-1279 chạy từ phía sau lên. Hậu quả, cháu Hồ Hoàng Anh tử vong.

Ông Hoàng Văn Minh là quân nhân của Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã thông báo cho Trung đoàn 937, Quân chủng Phòng không - Không quân đề nghị trao đổi với Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân để tiếp nhận và giải quyết vụ tai nạn giao thông theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đến tận nhà xin lỗi gia đình nạn nhân về sai sót trong việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu nạn nhân. Ảnh: Đức Cường

Theo ông Hồ Hoàng Hùng (cha em Hồ Hoàng Anh), sáng hôm xảy ra vụ tai nạn giao thông nói trên, vào lúc 7 giờ sáng, Hoàng Anh đang ở trường để làm thủ tục nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 cùng các bạn khác. Trên đường về nhà thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng này.