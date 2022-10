Ngày 28/10, TAND huyện Đô Lương mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Văn Kiều (SN 1991, trú tại xóm 6, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương) về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại khoản 1, Điều 173, Bộ luật Hình sự xảy ra tại xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương.

Phan Văn Kiều tại phiên tòa xét xử ngày 28/10. Ảnh: Trương Duyên

Theo cáo trạng, vào khoảng 10h30 ngày 13/9/2022, Phan Văn Kiều là đối tượng đang có một tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản do vào ngày 3/6/2022 Kiều bị Chủ tịch UBND xã Đà Sơn, huyện Đô Lương xử phạt hành chính 2.500.000 đồng cũng về hành vi trộm "gà", điều khiển xe mô tô đi sang rú Cuồi thuộc xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương để bắt ong, nhưng không có nên Kiều đi về.



Do bản thân là đối tượng nghiện ma túy, nên trên đường về Kiều nghĩ phải tìm cách gì để có tiền mua ma túy về sử dụng, khi đi qua khu vực trang trại chăn nuôi gà của gia đình anh Sơn, trú tại xóm 4, xã Xuân Sơn, Phan Văn Kiều phát hiện thấy có một đàn gà đã lớn của gia đình anh Sơn và nảy sinh ý định trộm gà. Nghĩ là làm, Kiều liền dùng bao tải cùng 1 chiếc gậy tre lùa được 4 con gà mái của gia đình anh Sơn bỏ vào bao tải, sau đó Kiều mang 4 con gà trộm được thu vào ngôi nhà hoang để chờ cơ hội đem đi bán.

Tuy nhiên, khi về đến nhà nhận thức được hành vi của mình nên chiều ngày 13/9/2022 Phan Văn Kiều đã đưa bao tải đựng bốn con gà đã trộm được đến Công an xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương để đầu thú và khai báo hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Với hành vi phạm tội của mình, trước phiên tòa bị cáo Phan Văn Kiều đã thành khẩn khai rõ hành vi phạm tội của mình. Do bản thân ăn chơi sa vào con đường nghiện ngập, không có công việc ổn định nên mới có những hành vi trộm cắp vặt vãnh như vậy.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của Phan Văn Kiều thực hiện chưa đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản vì trị giá tài sản chỉ 500.000 đồng. Nhưng do Kiều vừa bị xử phạt hành chính cũng về hành vi trộm gà, do vậy Kiều là đối tượng đang có tiền sự do chưa được xóa án tích, nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Kiều 6 tháng tù giam.