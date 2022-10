Đã có kết quả giám định ADN vụ Tịnh thất Bồng Lai

Ngày 28/10, nguồn tin Dân Việt xác nhận: Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an (C09) đã có kết luận giám định ADN đối với 28 người ngụ tại Tịnh thất Bồng Lai (nhà của bị cáo Cao Thị Cúc, số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) theo quyết định trưng cầu giám định của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An.

Liên quan đến kết quả giám định ADN 28 thành viên tại Tịnh thất Bồng Lai, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an (C09) đã có kết luận giám định ADN, nhưng không công khai, ông Lê Tùng Vân nhất quyết đóng cửa không nhận kết quả giám định. Ảnh: V.P

Kết quả này đã được tống đạt đến cho 28 người bị trưng cầu giám định theo quy định pháp luật, trong đó có 6 người đã bị TAND huyện Đức Hòa tuyên phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân”.



Trước đó, ông Lê Tùng Vân cùng 5 bị cáo còn lại trong vụ án kháng cáo, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai dự kiến diễn ra vào ngày 2/11. Ảnh: V.P

Tuy nhiên, ông Lê Tùng Vân đã đóng cửa Tịnh thất Bồng Lai, không hợp tác với cơ quan chức năng.

Nguồn tin của Dân Việt cũng cho biết: Kết quả giám định ADN cụ thể của C09, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An không công bố công khai trên các phương tiện thông đại chúng là thể hiện tính ưu việt, nhân đạo, tôn trọng quyền con người nói chung và quyền trẻ em nói riêng của pháp luật Việt Nam.

Kết quả giám định ADN của C09, Bộ Công an là một căn cứ rất quan trọng để ngành chức năng tỉnh Long An tiến hành các giai đoạn tố tụng tiếp theo trong quá trình xử lý tin báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân đối với nhóm người tại Tịnh thất Bồng Lai do bị cáo Lê Tùng Vân cầm đầu.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, Cơ quan tố tụng tỉnh Long An đã mời đại diện chính quyền xã Hòa Khánh Tây đến phát loa vận động sự hợp tác của ông Lê Tùng Vân nhưng không thuyết phục được. Cơ quan chức năng phải lập biên biên bản về vụ việc theo quy định pháp luật.

Thông tin mới vụ mẹ tố CSGT đánh con

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 28/10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Phó Giám đốc Công an tỉnh - đại tá Nguyễn Văn Tảo đã có cuộc họp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan cấp tỉnh để chỉ đạo làm rõ thông tin vụ tố CSGT đánh dân đang lan truyền trên mạng xã hội.

Cùng diễn biến, thượng tá Đặng Việt Bình, Trưởng Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) thông tin: Ngày 21/10, Công an xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành tiếp nhận tin báo do anh Nguyễn Hoài Việt (31 tuổi ngụ ấp 4, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cung cấp rằng con anh bị CSGT đánh trúng chấn thương vùng mặt.

Chị Huỳnh Thảo Sương (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook tố “CSGT đánh người”. Ảnh: NVCC

Theo thượng tá Bình, Công an xã Tam Hiệp đã báo cáo Công an huyện Châu Thành, đơn vị đã phân công điều tra phối hợp với Công an xã Tam Hiệp tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ.

Làm việc với công an, anh Việt cho biết: Khoảng 21h ngày 20/10, anh cùng vợ, chị Huỳnh Thảo Sương (32 tuổi) đưa con trai tên N.M.K (5 tuổi) từ Cao Lãnh đi Bệnh viện Nhi đồng I, TP.HCM để khám bệnh bằng xe máy.

Khoảng 23h cùng ngày, chạy tới đoạn đường dẫn cao tốc Trung Lương - TP.HCM qua khỏi cầu Chợ Bưng, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành có tổ CSGT ra tín hiệu chặn dừng nhưng anh chạy luôn.

Tiếp tục đi khoảng 300 mét, anh và vợ nghe tiếng con khóc nên dừng lại và thấy mặt con chảy nhiều máu. Anh Việt và chị Sương hỏi thăm người dân xung quanh để đưa con đến Bệnh viện huyện Châu Thành, sau đó đoán rằng CSGT quơ đèn pin trúng mặt đứa trẻ (cháu bé lúc đó đang ngủ, do chị Sương bồng trên tay).

Qua xác minh, bước đầu cùng tường trình của anh Việt, Công an huyện cho biết, người dân xung quanh không thấy CSGT chặn dừng xe của vợ chồng anh. Riêng chị Huỳnh Thảo Sương - người đăng thông tin trên mạng xã hội, do đang chăm con bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng I, Công an huyện chưa tiếp xúc…

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng CSGT tỉnh Tiền Giang, cho biết: Đêm 20/10, có tổ CSGT làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1 và đường dẫn cao tốc Trung Lương - TP.HCM. Tuy nhiên, thời điểm trên, tổ công tác không có chặn dừng phương tiện của anh Việt, lãnh đạo phòng CSGT cũng đã kiểm tra và khẳng định: "Không có việc quơ đèn pin vào mặt dân".

Vụ nổ súng giết người kinh hoàng ở Phú Quốc: Nạn nhân mới cưới vợ 1 ngày

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 28/10, phóng viên đã gặp đại diện gia đình anh Phan Trọng Hải - một nạn nhân tử vong trong vụ nổ súng giết người kinh hoàng ở Phú Quốc để tìm hiểu rõ vụ việc.

Clip diễn biến vụ nổ súng giết người kinh hoàng ở Phú Quốc trưa 27/10, do camera an ninh nhà dân ghi lại. Clip do bạn đọc cung cấp.

Ông Phạm Nguyên Sự - người nhà của anh Phan Trọng Hải cho biết, trong lúc xảy ra vụ nổ súng thì ông cũng có mặt tại hiện trường vụ việc, ông Sử đang nói chuyện với một người phụ nữ thì nghe tiếng súng nổ rồi bỏ chạy tán loạn.



Ông Sự kể lại: "Phần đất đang tranh chấp là do ông Khúc Văn Đoài mua từ trước, khoảng 6 công đất và đã bán cho một số người, phần còn lại thì đang làm nhà thì có một nhóm người đến tranh chấp. Ban đầu hai bên cũng đứng ra nói chuyện, yêu cầu cung cấp giấy tờ để chính quyền xác định đúng sai. Trong lúc nói chuyện thì băng nhóm của Hai Lượng đã nổ súng khiến mọi người hoảng hốt, bỏ chạy tán loạn".

Chia sẻ về trường hợp anh Phan Trọng Hải, ông Sự cho biết: Hải là thợ hồ, vừa mới cưới vợ ngày hôm trước, cả gia đình từ Nghệ An vừa mới vào tổ chức lễ cưới xong. Sáng hôm sau (27/10) Hải đến công trình để làm việc, đến trưa thì xảy ra sự việc.

Theo ông Sự, gia đình Hải cũng có hoàn cảnh khó khăn, vào Phú Quốc làm thợ hồ mấy năm nay thì xảy ra vụ việc đau lòng nói trên.

Hiện trường diễn ra vụ nổ súng giết người kinh hoàng ở Phú Quốc, trong đó có nạn nhân tử vong là anh Phan Trọng Hải, mới cưới vợ được 1 ngày. Ảnh: CTV



Như Dân Việt đã thông tin, liên quan vụ nổ súng giết người kinh hoàng ở Phú Quốc, theo thông tin ban đầu, khoảng 11h20 hôm qua (27/10), tại khu vực ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc xảy ra 1 vụ nổ súng giữa 2 nhóm do mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai. Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự nơi công cộng; điều tra truy bắt 29 đối tượng liên quan.

Cụ thể, giữa nhóm của Võ Văn Lương (ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, chỗ ở hiện tại: Phường Dương Đông, TP.Phú Quốc), Bùi Minh Trung (ngụ phường 7, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau; chỗ ở hiện tại: Ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc) với nhóm của Khúc Văn Đoài (ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc).

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, nhóm của Lương với hơn 50 đối tượng đi trên các xe ô tô (loại bán tải 7 chỗ và xe 16 chỗ ngồi) đến thửa đất của Đoài thuộc ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương để giải quyết mâu thuẫn. Trong nhóm của Lương có một số đối tượng sử dụng súng (chưa rõ loại súng) rượt đuổi và bắn liên tục vào nhóm người của Đoài.

Theo đoạn video clip do camera an ninh của một hộ dân ghi lại, một nhóm người đi trên ít nhất 7 xe ô tô loại 7-15 chỗ tới khu vực ấp Bến Tràm. Sau đó thì nhóm này giải quyết mâu thuẫn với một số thanh niên địa phương tay cầm hung khí giống như mã tấu hoặc dao tự chế.

Cũng từ đoạn clip, có ít nhất 12 tiếng súng nổ được nghe thấy, 2 người trong nhóm thanh niên địa phương tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nặng được đưa vào Trung tâm Y tế TP.Phú Quốc cấp cứu.

Bắt giam nghịch tử đâm cha ruột trọng thương

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 28/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Linh (SN 2002, cư trú ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội "Cố ý gây thương tích".



Nghịch tử Nguyễn Thanh Linh. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 22h ngày 18/8, Nguyễn Thanh Linh sau khi uống rượu tại nhà xong thì nhớ lại chuyện mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày giữa Linh và ông Nguyễn Thanh Tín (là cha ruột của Linh).



Linh cho rằng mỗi khi làm việc gì sai đều bị ông Tín mắn chửi và đuổi đi khỏi nhà nên Linh tức giận và tìm cách đâm ông Tín cho hả cơn giận.

Ngay lúc đó, Linh lấy một con dao bằng kim loại dài khoảng 20cm cầm trên tay rồi đi vào nhà trong tìm ông Tín.

Nghe tiếng động, ông Tín bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy Linh nên hỏi: "Giờ này khuya quá, mày đi tìm gì vậy?" thì bất ngờ bị Linh dùng dao đâm vào bụng gây thương tích nặng.

Sau khi gây thương tích cho ông Tín, Linh ném bỏ hung khí rồi điều khiển xe môtô bỏ trốn.

Ông Tín được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là 32%.

Được biết, Nguyễn Thanh Linh là đối tượng từng có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích".

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.

Cháy cửa hàng bách hóa lúc giữa đêm, 3 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (28/10), thông tin từ Công an huyện Châu Thành (Đồng Tháp) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ cháy cửa hàng bách hóa, hậu quả làm 3 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng bách hóa ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp làm 3 người tử vong. Ảnh: CTV

Cụ thể, khoảng 0h30 cùng ngày, cửa hàng bách hóa Bảy Tiến tại xã An Khánh (huyện Châu Thành) bất ngờ xảy ra cháy.

Ngay sau nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành nhanh chóng huy động lực lượng cùng người dân địa phương tiến hành dập lửa. Đồng thời, thông báo cho Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP.Sa Đéc) cử lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ. Sau gần 3 giờ chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo Công an huyện Châu Thành, cửa hàng bách hóa Bảy Tiến do chị B.T.Y.S (SN 1989, ngụ TP.HCM) làm chủ.

Tại thời điểm xảy ra cháy, trong cửa hàng có 6 người gồm chị S; N.T.H; N.T.L; N.T.P; N.V.L; H.A.T là người thân và bạn bè của N.T.H từ TP.HCM xuống chơi. Trong quá trình chữa cháy và cứu hộ, lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa được 3 người (B.T.Y.S; N.T.H; N.T.L) thông qua cửa thoát hiểm, còn 3 người không thoát kịp.

Hậu quả, vụ cháy làm 3 người tử vong gồm: N.T.P; N.V.L và H.T.A. Tổng tài sản bị thiệt hại do vụ cháy gây ra ước tính hơn 4 tỷ đồng.

Hiện Công an huyện Châu Thành đang phối hợp với ngành chức năng có liên quan khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân vụ cháy.