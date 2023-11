Ngày 16/11, Bùi Ngọc Sơn, 21 tuổi, quê Thái Bình, bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội, tạm giữ hình sự về hành vi "Trộm cắp tài sản". Sơn là sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội, đã bảo lưu và đang làm nghề "shipper".

Nhà chức trách cho biết, sáng 7/11, Sơn đột nhập vào một nhà dân ở phường Hà Cầu, Hà Đông, trộm khoảng 3 triệu đồng và nhẫn vàng tây.

Đối tượng Bùi Ngọc Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Khi gây án, Sơn mặc áo "shipper" màu cam. Thanh niên này bấm chuông cửa, ngó nghiêng một thời gian, rồi dùng kìm cộng lực phá khóa cửa để đột nhập vào nhà.

Đồ để "hành nghề" của Sơn. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan công an, Sơn khai do thua cờ bạc qua mạng, nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Thông thuộc địa bàn do "chạy shipper", Sơn thấy thời điểm ban ngày, trong các ngõ nhỏ ở Hà Nội mọi người thường đi làm, ngõ vắng vẻ, đối tượng lại mặc đồ nhân viên giao hàng nên người dân không để ý.

Để gây án, nam thanh niên này chuẩn bị kìm cộng lực, cờ lê, tuốc–nơ–vít. Trước khi ra tay, để chắc chắn nhà không có người, Sơn bấm chuông nhiều lần. Nếu không có người trả lời, đối tượng sẽ phá khóa, đột nhập vào nhà.

Nhà chức trách cho biết Sơn đã gây ra nhiều vụ trộm cắp ở các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng.

Đại diện Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Hà Đông cho biết qua các trang mạng xã hội, cảnh sát phát hiện nhiều đoạn video ghi lại hình ảnh nam thanh niên có đặc điểm giống Sơn, ngang nhiên phá khóa và trộm giữa ban ngày, nên lực lượng chức năng rất quyết liệt trong điều tra, với tinh thần sớm bắt được thủ phạm.

Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Đội 6, Phòng CSHS Công an Hà Nội, tung nhiều trinh sát có kinh nghiệm để truy bắt. Đến ngày 15/11, Sơn bị cảnh sát bắt giữ.