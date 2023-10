Nâng cao nhận thức của người lao động về thiệt thòi khi nhận BHXH 1 lần

Tin từ BHXH tỉnh Long An cho biết, nhằm triển khai linh hoạt các phương thức truyền thông, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của người lao động về những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần và các phương án sửa đổi chính sách BHXH một lần đang được dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đưa ra thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi, ngày 25/10, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền cho gần 400 công nhân tại 2 đơn vị: Công ty TNHH Sản xuất Hàng may mặc Ascent Key và Công ty TNHH Givi Việt Nam (KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An).

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền tại Công ty TNHH Givi Việt Nam

Tại các cuộc hội nghị, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh đã tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, giá trị nhân và và tính ưu việt của việc tham gia BHXH để đảm bảo an sinh cho người lao động khi không may ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động và nhất là nhằm hướng đến chính sách lương hưu hằng tháng, được chăm sóc sức khỏe khi về già.

Đặc biệt, các báo cáo viên đi sâu phân tích những thiệt thòi khi người lao động lựa chọn nhận BHXH một lần: số tiền nhận được thấp hơn so với số tiền đã đóng, mất đi cơ hội được hưởng lương hưu và cấp thẻ BHYT miễn phí, không có điều kiện vật chất đảm bảo cho cuộc sống lúc về già và được chăm sóc sức khỏe khi tuổi cao, sức yếu; thân nhân mất đi quyền lợi hưởng chế độ tử tuất....