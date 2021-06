Nắng nóng gay gắt, Cục trưởng Cục Kiểm lâm đi kiểm tra phòng cháy, chữa cháy rừng tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Theo Cục Kiểm lâm, từ cuối tháng 5 đến nay tại các tỉnh miền Trung thời tiết nắng nóng gay gắt, không có mưa, nhiệt độ ngày có thể đạt trên 400 C (có khi đến 430 C), độ ẩm dưới 40% (có khi xuống 38%), hạn hán xảy ra trên diện rộng, kết hợp với gió Tây Nam khô nóng nguy cơ xảy ra cháy rừng và cháy lớn rất cao. Thực tế tai các tỉnh Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình... đã xảy ra một số vụ cháy rừng.

Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh lập chốt kiểm soát cấm người không phận sự vào rừng

Từ ngày 2 đến 4/6, Tổng cục Lâm nghiệp đã chỉ đạo Cục Kiểm lâm thành lập đoàn công tác do ông Nguyễn Hữu Thiện, Cục trưởng Cục Kiểm lâm làm trưởng đoàn đến kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các tỉnh Hà Tỉnh và Nghệ An về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm vùng II, chuyên viên phòng Quản lý bảo vệ rừng Cục Kiểm lâm.

Đoàn công tác đã làm việc với Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, Hà Tĩnh và kiểm tra hiện trường vùng trọng điểm cháy tại huyện Nghi Lộc, Diễn Châu (Nghệ An); huyện Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân, Vũ Quang, Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Ông Nguyễn Hữu Thiện, Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp Lâm nghiệp) kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau cháy rừng tại huyện Nghi Xuân –Hà Tĩnh.

Kiểm tra phương án tác chiến chữa cháy rừng tại huyện Hồng Lĩnh –Hà Tĩnh

Qua kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh đã chủ động tham mưu giúp Sở NNPTNT, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, công điện, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công phòng cháy chữa cháy rừng.

Ngoài ra, Chi cục ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai, tham mưu tốt cho UBND huyện, thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, đơn vị trực thuộc, chủ rừng cũng đã tổ chức, duy trì trực phòng cháy, chữa cháy theo cấp dự báo cháy rừng, chế độ trực 24/24 giờ trong trong thời kỳ cao điểm để kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao.

Đồng thời, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình các đám cháy để có phương án huy động lực lượng chữa cháy, các đơn vị chủ rừng thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực công tác phòng cháy chữa cháy rừng, lập sổ theo dõi tình hình cháy rừng trên địa bàn mình quản lý, có hồ sơ quản lý cháy rừng.

Kiểm tra hiện trường vùng trọng điểm cháy tại huyện Hồng Lĩnh –Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Hữu Thiện, Cục trưởng Cục Kiểm lâm làm việc và chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia Vũ Quang –Hà Tĩnh

Để thực hiện các biện pháp cấp bách PCCCR, ông Nguyễn Hữu Thiện, Cục trưởng Cục Kiểm lâm chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm các tỉnh tham mưu cho chính quyền và các ngành chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng.

Cụ thể, chú trọng tổ chức thực hiện tốt phương án chữa cháy rừng đã được phê duyệt, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc cơ sở, với tinh thần phòng cháy là chính, chữa cháy kịp thời, hiệu quả; theo phương châm 4 tại chỗ.

Trong thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy cao phải tổ chức lực lượng thường trực 24/24h canh phòng lửa rừng, phát hiện sớm điểm cháy để chữa cháy kịp thời, thường xuyên tuần tra canh gác lửa rừng tại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, kịp thời dập tắt các điểm phát lửa.

Cùng với đó, hạn chế người và phương tiện không phân sự vào rừng; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cộng đồng và người dân trên địa bàn chấp hành quy định phòng cháy chữa cháy rừng; dừng xử lý thực bì bằng lửa trong những ngày cao điểm trong mùa cháy rừng.

Các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 481/CĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng; Chỉ thị số 1299/CĐ-BNN-TCLN ngày 21/2/2021 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Công điện số 568/CĐ-TCLN-KL ngày 11/5/2021 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc phòng cháy chữa cháy rừng; Công điện số 3249/CĐ-BNN-TCLN ngày 1/6/2021 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng.