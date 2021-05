Vừa vào đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2021, nguy cơ cháy rừng cao, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị làm ngay việc này

Năm 2020, cả nước xảy ra 179 vụ cháy rừng, giảm 92 vụ (35%) so với năm 2019. Diện tích rừng thiệt hại do cháy là 645 ha, giảm 1.331 ha (giảm 68%) so với cùng kỳ năm 2019.