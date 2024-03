Nắng nóng ở Ninh Thuận, nguy cơ nhiều hồ chứa xuống mực nước chết

Nước ở các hồ chứa giảm mạnh do nắng nóng ở Ninh Thuận

Sáng 29/3, thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác các Công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận cho biết, mùa mưa năm 2023 lượng mưa trên địa bàn tỉnh thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm nên lượng nước đến các hồ chứa, đặc biệt là khu vực phía Nam của tỉnh đều giảm thấp so với trung bình nhiều năm.

Hồ chứa nước Bầu Ngứ ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam đã xuống đến mực nước chết. Ảnh: Đức Cường

Hiện nay dung tích một số hồ chứa nước đã giảm thấp đáng kể, 7/23 hồ chứa chỉ còn 20% dung tích thiết kế, trong đó có 3 hồ chứa nước CK7, hồ Bầu Ngứ (ở huyện Thuận Nam) và hồ Ông Kinh (ở huyện Ninh Hải) đã xuống đến mực nước chết.

Tính đến ngày 25/3, tổng dung tích trữ nước tại 23 hồ chứa do công ty này quản lý chỉ còn gần 210 triệu mét khối, chỉ đạt hơn 50% so với tổng dung tích thiết kế.

Trong đó, hồ Sông Cái (hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Ninh Thuận) chỉ còn 108 triệu khối, đạt 49,4% so với thiết kế (thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 là 22,3%). Dung tích trữ của 21 hồ chứa còn lại (không bao gồm hồ Lợi Hải) là 98,5 triệu khối, đạt 50,6% so với thiết kế (thấp hơn cùng kỳ năm 2023 là 25,6%).

Hồ Bầu Ngứ chỉ còn vài vũng nước nhỏ giữa hồ phục vụ nước uống cho chăn nuôi. Ảnh: Đức Cường

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại hồ chứa nước Bầu Ngứ ở huyện Thuận Nam chỉ còn lại vài vũng nước nhỏ phục vụ nước uống cho chăn nuôi. Đàn gia súc như dê, cừu được chăn thả ngay dưới lòng hồ để tận dụng nguồn thức ăn xanh còn sót lại.

Riêng tại hồ Ông Kinh (ở xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) đã cạn trơ đáy hơn 1 tháng nay, chỉ còn lại những vũng nước nhỏ đọng lại giữa hồ. Dọc trên triền hồ là hàng trăm máy bơm nước xếp hàng dài phơi nắng vì không có nước để bơm.

Hồ Ông Kinh ở xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải cạn trơ đáy. Máy bơm chủ yếu chạy giếng khoan, còn lại đa số nằm phơi nắng. Ảnh; Đức Cường

Anh Tý, nông dân trồng hành tím khu vực hồ chứa nước Ông Kinh cho biết, do nước hồ đã cạn nên người dân chủ yếu bơm nước từ giếng đã khoan giữa hồ. Những giếng này được khoan từ nhiều năm trước nên lượng nước không còn nhiều. Nhiều hộ phải giảm diện tích sản xuất mới đủ nước tưới cho vụ hành tím hiện nay.

Nguy cơ thiếu nước sản xuất vụ Hè - Thu ở Ninh Thuận

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận, trong thời gian tới nếu tiếp tục không có mưa sẽ có thêm 6/23 hồ chứa xuống dưới mực nước chết gồm các hồ: Phước Nhơn, Tân Giang, Suối Lớn, Sống Biêu, Lanh Ra và hồ Bầu Zôn.

Hồ chứa nước Ông Kinh cạn khô hơn 1 tháng nay, người dân phải giảm diện tích sản xuất do thiếu nước. Ảnh: Đức Cường

Về kế hoạch điều tiết cấp nước tưới trong vụ Hè Thu năm 2024, Công ty sẽ điều tiết cấp nước theo thứ tự ưu tiên: Nước cho sinh hoạt, dịch vụ của người dân; nước cho gia súc vật nuôi, nước cho sản xuất nông nghiệp. Trong nông nghiệp, sẽ ưu tiên cho cây lâu năm có giá trị kinh tế cao, cây màu, cuối cùng mới đến cây lúa..

Nếu xuất hiện tình hình nắng nóng kéo dài, vụ Hè Thu năm 2024 sẽ triển khai sản xuất cho hơn 24.100ha đất nông nghiệp. Trong đó, cây lúa hơn 13.000ha, cây màu gần 8.000ha, cây lâu năm hơn 2.600 và thủy sản hơn 425ha.

Riêng với một số khu vực không đảm bảo nguồn nước tưới như khu tưới: hồ Lạnh Ra, Phước Trung, Phước Nhơn, Ông Kinh, CK7, Bầu Ngứ, Suối Lớn... sẽ không sản xuất, chỉ ưu tiên lượng nước cấp cho sinh hoạt, chăn nuôi và cấp nước tưới cho cây lâu năm.

Sẽ ưu tiên cấp nước theo thứ tự: Nước cho sinh hoạt, dịch vụ của người dân; nước cho gia súc vật nuôi, nước cho sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Đức Cường