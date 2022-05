Năng suất lúa vụ đông xuân ước đạt 62,7 tạ/ha

Lợi nhuận giảm 2,8 triệu đồng/ha

Theo Cục Trồng trọt, vụ đông xuân năm 2021 – 2022, các tỉnh phía Bắc gieo cấy trên 1 triệu héc ta, năng suất ước đạt 62,7 tạ/ha, giảm khoảng 1,8 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước. Lợi nhuận trung bình trên đơn vị diện tích gieo cấy lúa giảm khoảng 2,8 triệu đồng/ha so với vụ đông xuân năm trước. Nguyên nhân do giá phân bón ở mức rất cao so với cùng kỳ, một số loại phân bón nhập khẩu giá tăng từ 80 – 100%; mưa vừa đến mưa to liên tục và gió mạnh trên diện rộng từ 31/3 đến 3/4 ảnh hưởng đến sản xuất trồng trọt, gây ngập lụt và đổ ngã một số diện tích cây trồng, đặc biệt là cây lúa đang trong giai đoạn làm đòng, trỗ bông, năng suất, sản lượng lúa nhiều địa phương giảm mạnh như: Thừa Thiên Huế năng suất ước giảm 22 tạ/ha, Quảng Trị năng suất ước giảm 9,3 tạ/ha…

Ông Trần Thanh Hiền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết, cuối tháng 3, đầu tháng 4, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra đợt mưa lũ trái vụ làm hơn 11.600ha lúa đang ở giai đoạn ôm đòng, trỗ bông bị đổ, ngập úng sâu từ 8 – 10 ngày, làm hư thối hoàn toàn hơn 9.000ha, 3.800ha hoa màu bị ngập úng, đổ ngã, hư hại. Từ ngày 1 – 2/5, do ảnh hưởng của áp thấp kèm mưa và gió mạnh làm hơn 3.000ha lúa chuẩn bị thu hoạch bị ngập úng, đổ ngã, ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch và chất lượng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh khẳng định, vụ đông xuân năm 2021 – 2022, tuy thời tiết diễn biến phức tạp, không khí lạnh tăng cường đầu vụ, thời gian rét đậm kéo dài, cuối vụ gặp mưa lớn tạo điều kiện cho một số đối tượng dịch hại phát sinh gây hại tăng nhưng nhờ làm tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo sâu bệnh, lúa đông xuân tại một số tỉnh, thành như Hải Phòng, Thái Bình sạch sâu bệnh.



Theo Cục Trồng trọt, tổng diện tích lúa được chuyển sang trồng các loại cây màu khác khoảng 6,8 nghìn ha; các tỉnh, thành đã phát triển được 37 chuỗi lúa gạo với diện tích trên 18.800ha, sản lượng trên 43.500 tấn; 235 chuỗi rau màu với diện tích trên 25.700ha, tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất dưới các hình thức liên kết đạt 12%.

Ngoài việc chuyển đổi thành công nhiều mô hình từ trồng lúa sang trồng cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao, nhiều tỉnh đã áp dụng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đồng thời có các chính sách khuyến khích sản xuất: Mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP của HTX rau sạch Yên Dũng (Bắc Giang), mô hình trồng dưa hấu, dưa lê tại thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái), chuỗi sản xuất lúa gạo quy mô 600ha/vụ ở Nam Định…

Thông tin tới hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết, vụ xuân năm 2022, Thái Bình gieo trồng gần 75.500ha lúa, 15.000ha cây màu. Thái Bình đã tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả quy hoạch phát triển nông nghiệp; tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp; xây dựng các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Trên cơ sở tiếp tục xác định vai trò, giá trị của vụ đông, tỉnh đã có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích mở rộng diện tích.

Nhiều khó khăn trong sản xuất vụ hè thu, vụ mùa

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, các tháng 7, 8, 9 ở Bắc Bộ sẽ có mưa nhiều, trong đó lượng mưa tập trung nhất trong tháng 8, đúng vào giai đoạn lúa mới cấy. Ngoài ra, do lúa vụ đông xuân thu hoạch muộn hơn cùng kỳ nhiều năm từ 7 – 15 ngày gây nhiều khó khăn cho công tác làm đất, gieo cấy lúa hè thu, lúa mùa.

Vụ hè thu, vụ mùa năm 2022, toàn vùng dự kiến gieo cấy gần 1,2 triệu héc ta lúa. Sử dụng giống lúa cực ngắn và ngắn ngày được Cục Trồng trọt khuyến cáo tới các địa phương theo nguyên tắc "cấy càng sớm càng tốt" nhằm né những bất thuận của thời tiết. Vùng Bắc Trung Bộ kết thúc cấy trong tháng 7, vùng đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc cấy xong trước 20/7. Để thuận lợi cho việc quản lý sâu bệnh hại, mỗi địa phương nên cơ cấu từ 3 – 4 giống lúa chủ lực và 3 – 4 giống bổ sung.

Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục Trưởng Cục Bảo vệ thực vật nhận định, vụ mùa, bệnh bạc lá có nguy cơ phát sinh, gây hại trên diện rộng, do đó, khuyến cáo các địa phương đặc biệt lưu ý bố trí cơ cấu giống lúa, ưu tiên các giống có gen kháng bạc lá.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Trần Mạnh Báo, Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam nhấn mạnh, dự báo vụ hè thu, vụ mùa năm nay, giống chuyển vùng tại chỗ gặp nhiều khó khăn do lúa xuân thu hoạch muộn hơn 7 – 15 ngày so với cùng kỳ nhiều năm; đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng giống lúa có kế hoạch chuẩn bị chu đáo về số lượng, chất lượng giống lúa. Đồng thời đề nghị Bộ NN&PTNT, Cục Trồng trọt sớm tháo gỡ, có cơ chế linh hoạt trong thủ tục công nhận giống cây trồng.

Trước những khó khăn trong sản xuất vụ hè thu, vụ mùa năm 2022; đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Doanh yêu cầu các địa phương huy động tối đa máy móc, phương tiện, nhân lực để thu hoạch nhanh, gọn lúa xuân đã chín, thu hoạch đến đâu làm đất đến đó, triển khai gieo cấy lúa hè thu và lúa mùa theo đúng lịch thời vụ.

Tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm; tổ chức sản xuất theo cánh đồng lớn, áp dụng tối đa các tiến bộ kỹ thuật để tận dụng thời gian, giảm công lao động và tăng hiệu quả kinh tế, chủ động chỉ đạo quản lý phòng trừ sâu bệnh hại.

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan thuộc Bộ theo nhiệm vụ được phân công xây dựng khung, lịch thời vụ, cơ cấu giống phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu; làm tốt công tác dự tính, dự báo về diễn biến thời tiết, sâu bệnh và chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam cần cân đối lượng giống cây trồng phục vụ sản xuất vụ hè thu, vụ mùa, kiểm soát giá, ngăn chặn tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kèm chất lượng gây thiệt hại cho nông dân.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tặng bằng khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt năm 2021

Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tặng bằng khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt năm 2021, vụ đông xuân năm 2021 – 2022.