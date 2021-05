Nền tảng họp trực tuyến Make in Viet Nam- eMeeting có lợi thế gì?

Nền tảng họp trực tuyến eMeeting chính thức được giới thiệu tại Diễn đàn thách thức công nghệ số Việt Nam" do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông- Nguyễn Huy Dũng.

Theo Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông- Nguyễn Huy Dũng, sự ra mắt của nền tảng họp trực tuyến eMeeting là sự khẳng định mạnh mẽ rằng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ không bỏ cuộc, và dám đón nhận các thử thách để khát vọng Make in Viet Nam sẽ thành hiện thực.

Trong thị trường các nền tảng họp trực tuyến tại Việt Nam, sự có mặt của những tên tuổi lớn như Zoom, Microsoft Teams đã không làm chùn bước, làm nhụt chí của các giải pháp họp trực tuyến do doanh nghiệp Việt Nam sở hữu và vận hành.

Hiện nay, eMeeting đang được triển khai tại Quốc hội, cơ quan lập pháp của Việt Nam, tại nhiều Bộ, Ban, ngành và nhiều doanh nghiệp.

eMeeting được thiết kế với hệ thống bảo vệ lên tới 9 lớp bảo mật

eMeeting được phát triển bởi sự hợp tác giữa Tập đoàn AIC và Tập đoàn Bkav, trang bị hệ thống bảo mật 9 lớp, nén dữ liệu tối ưu, hỗ trợ cuộc họp trực tuyến với số lượng lên tới 200 điểm cầu, cung cấp chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt ngay cả trong điều kiện mạng yếu.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ BKAV cho biết, eMeeting có đầy đủ các tính năng cần thiết của cuộc họp như đặt lịch, nhắc lịch, chia sẻ tài liệu, chia sẻ màn hình, chia sẻ video trực tuyến, quản lý, điều hành cuộc họp, biểu quyết…

Với lợi thế là công ty an ninh mạng, eMeeting được thiết kế với hệ thống bảo vệ lên tới 9 lớp bảo mật, bao gồm bảo vệ kênh truyền; tường lửa; bảo vệ đầu cuối; mã hóa điểm cuối; mã hóa lưu trữ; mã hóa cơ sở dữ liệu; an ninh ứng dụng; an ninh thiết bị và xác thực người dùng.

Với hệ thống bảo mật này, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng, không phải lo ngại các vấn đề mất an ninh khi họp trực tuyến như bị lộ nội dung cuộc họp hay có người lạ xâm nhập phòng họp như một số giải pháp nước ngoài đã gặp phải.