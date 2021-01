Bkav và ĐH Bách khoa Hà Nội hợp tác nghiên cứu công nghệ cao và đào tạo an ninh mạng



Ngày 16/1, Tập đoàn công nghệ Bkav và Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông - SoICT (Đại học Bách khoa Hà Nội) ký hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cao. Các nội dung chính trong thỏa thuận hợp tác giữa hai bên gồm: Phát triển trí tuệ nhân tạo AI - công nghệ cốt lõi của Công nghiệp 4.0; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực an ninh mạng, với định hướng hợp tác xây dựng Học viện An ninh Không gian số (Cyber Security Academy) đầu tiên tại Việt Nam.

PGS.TS. Tạ Hải Tùng, Viện trưởng SoICT cho biết chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 được Chính phủ thông qua gần đây đều nhấn mạnh ý nghĩa sống còn của phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực thuộc Công nghiệp 4.0, trong đó không thể không nói tới lĩnh vực An toàn thông tin (ATTT). Thủ tướng Chính phủ cũng vừa phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATTT giai đoạn 2021-2025" với mục tiêu đưa Việt Nam thành cường quốc về ATTT, góp phần triển khai thành công chuyển đổi số.

PGS.TS. Tạ Hải Tùng, Viện trưởng SoICT.

"Với vai trò là đơn vị tiên phong đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vực CNTT từ nhiều năm nay, SoICT đã xác định sứ mệnh của mình trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao về ATTT cho đất nước. Trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, không thể thiếu vai trò hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu, nhất là trong một lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi nền tảng về công nghệ chuyên sâu như ATTT", ông Tùng cho biết.

Theo đó, Bkav và SoICT sẽ hợp tác nghiên cứu, phát triển các công nghệ, thuật toán nhận dạng, xác thực, phân tích hình ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trong năm đầu hợp tác, hai bên sẽ tập trung vào việc cung cấp nền tảng mở "AI View Platform" cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức cùng phát triển ứng dụng trên nền tảng này.

Về mảng đào tạo an ninh mạng, SoICT và Bkav sẽ hợp tác xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao về an toàn không gian số, định hướng đào tạo chuyên gia với chuyên môn chuyên sâu. Tham gia chương trình, sinh viên sẽ được học lý thuyết và thực hành với các giảng viên và chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực, được thực hành trên các hệ thống diễn tập tiên tiến của Bkav, cũng như trải nghiệm thực tế trong các kỳ thực tập tại các đơn vị cung cấp dịch vụ phòng chống tấn công và đảm bảo an ninh mạng trong và ngoài nước.

Ngoài ra, quá trình Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ đã đặt tầm quan trọng của lĩnh vực ATTT lên hàng đầu trong việc đảm bảo an ninh của mỗi quốc gia. Chính vì vậy, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên môn về lĩnh vực này tại các cơ quan, tổ chức đang tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu thực tế đó, Bkav và SoICT sẽ cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn cho cộng đồng.

Ngay sau Lễ ký kết, khóa đào tạo đầu tiên "Ứng cứu sự cố an toàn an ninh mạng" được khai giảng với sự tham gia của gần 40 cán bộ từ hơn 20 công ty và tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam như Viettel, FPT, VCCorp, Base... Học viên sẽ được các chuyên gia của hai đơn vị giảng dạy trên hệ thống diễn tập tiên tiến của Bkav và DuDuIT (Hàn Quốc) tài trợ qua dự án KOICA IBS.

Ông Vũ Thanh Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ AI của Bkav cho biết: "Sớm nhận thấy năng lực và tiềm năng của Việt Nam trong công nghệ, từ nhiều năm nay, Bkav đã mở rộng lĩnh vực của mình từ an ninh mạng đến nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ cao như smarthome, smartphone, gần đây nhất là trí tuệ nhân tạo với camera AI View... Hợp tác với SoICT là hợp tác giữa hai đơn vị hàng đầu Việt Nam về công nghệ và đào tạo. Định hướng chiến lược của chúng tôi là đưa các sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao đến với người dùng trong nước và quốc tế, cùng nhau xây dựng Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ".