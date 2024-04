Thủ tướng Netanyahu 'dằn mặt' Tòa án Hình sự Quốc tế giữa lúc Israel nháo nhác vì tin đồn ông sắp bị bắt

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh Reuters.

Theo Times of Israel, trong một tuyên bố được chia sẻ trên Telegram, ông Netanyahu nhấn mạnh: “Dưới sự lãnh đạo của tôi, Israel sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào của Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague nhằm làm suy yếu quyền cơ bản của Israel để tự bảo vệ mình. Mặc dù các quyết định của tòa án ở The Hague sẽ không ảnh hưởng đến hành động của Israel nhưng chúng sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm đe dọa quân nhân và các nhân vật của công chúng".

Theo Reuters, những tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra sau khi Kênh 12 - một trong những hãng truyền hình hàng đầu của Israel, mới đây đưa tin rằng, chính quyền Israel đang ngày càng lo lắng trước khả năng ICC sẽ ban hành lệnh bắt giữ ông Netanyahu và các quan chức hàng đầu khác vì cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế trong cuộc xung đột ở Gaza.

Sau đó, Kênh 13 của Israel cũng đưa tin, Hội đồng An ninh Quốc gia Israel đã tổ chức các cuộc họp bí mật về khả năng tòa án quốc tế ở The Hague ban lệnh bắt giữ quốc tế đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Tham mưu trưởng quân đội Herzi Halevi.

Kênh 13 của Israel đưa tin rằng, các cuộc họp diễn ra “dựa trên dự đoán về khả năng lệnh bắt giữ quốc tế sẽ được ban hành nhắm vào các quan chức cấp cao ở Israel trong những ngày tới”.

“Theo thông tin và dấu hiệu mà các quan chức cấp cao ở Israel có được, có khả năng Tòa án ở The Hague sẽ ban hành lệnh bắt giữ ông Netanyahu, Gallant và Halevi”, kênh này cho biết.

Trong khuôn khổ các cuộc thảo luận, một số biện pháp tức thời đã được phê duyệt để Israel đáp trả động thái tiềm tàng này, bao gồm cả việc “phát động một chiến dịch chính trị” ở cấp độ quốc tế để chống lại lệnh bắt giữ tiềm năng này.

Kênh 13 tiết ộ rằng ông Netanyahu sẽ tổ chức các cuộc đàm phán vào thứ Tư tuần sau với những người đồng cấp từ Hà Lan, Cộng hòa Séc và Áo như một phần trong nỗ lực cản trở bước đi của Tòa án ở The Hague.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Chiến lược Israel Ron Dermer và Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Herzog sẽ liên hệ với Quốc hội Mỹ và chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

Kênh 13 dẫn lời các quan chức cấp cao giấu tên của Israel nói thêm rằng ICC dự kiến sẽ tập trung vào “các nhà hoạch định chính sách cấp cao của Israel hơn là quân chức quân đội cấp thấp” trong lệnh bắt giữ.

Ông Netanyahu cũng được cho là đã khẩn cấp gặp Bộ trưởng Chiến lược Dermer, Bộ trưởng Tư pháp Yariv Levin và Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz để thảo luận về vấn đề này và kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ.

Theo Yenisafak, Israel đã phát động một cuộc tấn công tàn bạo vào Dải Gaza sau cuộc tấn công xuyên biên giới của nhóm Hamas vào ngày 7/10/2023 khiến gần 1.200 người thiệt mạng.

Kể từ đó, hơn 34.200 người Palestine đã thiệt mạng và 77.200 người khác bị thương trong bối cảnh cuộc tấn côn, bao vây chặt chẽ do Israel áp đặt, khiến toàn bộ người dân, đặc biệt là cư dân ở phía bắc Gaza, đứng trước bờ vực chết đói.