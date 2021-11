Netflix phải gỡ phim vì có hình ảnh "đường lưỡi bò"

Mới đây, Netflix đã buộc phải xóa bỏ hai tập phim truyền hình đề tài phản gián "Pine Gap" ra khỏi danh sách chiếu phim của mình tại Philippines. Quốc gia này đã lên tiếng chỉ trích và yêu cầu Netflix làm việc này bởi trong phim chiếu một số cảnh bản đồ có "đường lưỡi bò" (đường 9 đoạn) mà Trung Quốc tự vẽ ra để đòi chủ quyền ở Biển Đông.

Ngoài ra, Philippines từ chối các cảnh liên quan đến bản đồ mà Trung Quốc sử dụng để khẳng định yêu sách của họ đối với Biển Đông.

Phim "Pine Gape" của Netflix có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi lý. (Ảnh: Netflix).

Theo đó, Philippines hôm thứ Hai vừa qua đã yêu cầu Netflix xóa một số tập nhất định của loạt phim Úc gồm sáu phần. Bởi, họ cho rằng, bản đồ được mô tả trên chương trình là vi phạm chủ quyền của đất nước này.



Các tập thứ hai và thứ ba của chương trình đã không còn trên Netflix Philippines vào ngày hôm qua (3/11). Netflix thông báo trên nền tảng của mình rằng, những tập phim đó đã bị "xóa theo yêu cầu của Chính phủ". Cụ thể, hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò đã xuất hiện trong "Pine Gap" ở phút 12 tập 2 và phút 52 tập 3. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, các tập phim này "không thích hợp để chiếu cho công chúng" sau khi thẩm định và xem xét kỹ lưỡng "Pine Gap".

Hội đồng thẩm định phim Philippines cũng cho rằng, sự xuất hiện của bản đồ có "đường 9 đoạn" được "thiết kế và tính toán một cách có chủ ý để truyền tải cụ thể thông điệp "đường 9 đoạn" của Trung Quốc tồn tại một cách hợp pháp".

Trước đó, Netflix đã gỡ bỏ "Pine Gap" khỏi kênh trực tuyến của mình tại Việt Nam sau khi nhận được ý kiến tương tự từ các cơ quan quản lý.

Phía Hội đồng điện ảnh Philippines hành động theo đơn khiếu nại của DFA đã đưa ra phán quyết của mình vào ngày 28/9. Tuy nhiên, quyết định này mới được công bố rộng rãi gần đây. Trước "Pine Gap" đã từng có 2 bộ phim trên Netflix được Trung Quốc cài cắm đường lưỡi bò là "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta" (Put Your Head On My Shoulder) và "Bà ngoại trưởng (Madam Secretary) khiến người xem phim trong nước "dậy sóng".

Chuyện "ông lớn" của ngành truyền hình trực tuyến mắc sai lầm và phải xóa phim của mình không phải hiếm. Tháng 9/2020, Netflix cũng dính vào vụ bê bối khi có kế hoạch phát sóng bộ phim "Cuties" của Pháp, do đạo diễn Maïmouna Doucouré thực hiện.

Bộ phim được vị đạo diễn này để bình luận về mặt trái của mạng xã hội và các bé gái dậy thì quá sớm. Thế nhưng điều đáng nói là poster phim mà Netflix giới thiệu với người dùng ở Pháp là hình ảnh 4 bé gái mặc quần áo màu sắc tung hoa giấy khi đi bộ trên phố. Tuy nhiên, ở Mỹ và các nước khác trên thế giới, Netflix chọn hình ảnh 4 bé gái mặc quần áo bó sát, hở hang và tạo dáng gợi cảm, không phù hợp với lứa tuổi.

Vụ bê bối bùng nổ trên mạng xã hội ngay lập tức. Hashtag #CancelNetflix bắt đầu thịnh hành trên Twitter. Nhiều bình luận từ khán giả chỉ trích rằng, Netflix đang phân phối nội dung khiêu dâm trẻ em và bắt đầu bàn luận với hashtag #SaveTheChildren. Một bản kiến nghị của Change.org kêu gọi gỡ bỏ bộ phim đã có hơn 40.000 chữ ký. Thành viên Hạ viện Texas, Matt Schaefer đã yêu cầu Tổng chưởng lý Ken Paxton điều tra bộ phim "vì có thể vi phạm luật bóc lột và khiêu dâm trẻ em".

Hình ảnh các diễn viên trong phim The Cuties. (Ảnh: Netflix).

Netflix đã buộc phải xin lỗi vì tấm poster. Theo đó, trong thông báo trên trang mạng Twitter, Netflix cho biết: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi về hình ảnh minh họa không phù hợp mà chúng tôi đã sử dụng cho bộ phim".



Netflix thừa nhận, hình ảnh đó không phù hợp, không thể hiện được tinh thần của bộ phim từng được trao giải tại Liên hoan phim Sundance ở Mỹ. Hãng khẳng định, việc cập nhật các hình ảnh mới sau lùm xùm.