Nếu bạn chưa biết The Global City thì đây chính là điểm đến hot nhất Sài Thành cho dịp lễ 30/4 này

Cháy cùng những màn trình diễn sôi động từ những ngôi sao hàng đầu tại Lễ hội nhạc nước The Fountain Festival độc đáo tại khu nhạc nước ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á. Trong những ngày lễ, The Global City là nơi diễn ra các đêm nhạc đặc biệt theo chủ đề với sự tham gia của các ngôi sao nổi tiếng. Khán giả có thể mua vé trực tiếp tại The Global City hoặc trực tuyến tại Ticket Box.