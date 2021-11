Nếu một tiểu hành tinh bay đến Trái đất, chúng ta nên làm gì?

Khi phát hiện tiểu hành tinh bay đến Trái đất, tốt nhất chúng ta không nên nhìn vào nó. Ảnh: Getty

Giáo sư Alan Duffy, Giám đốc Viện Công nghệ và Công nghiệp Không gian đã nói rằng nếu một tảng thiên thạch khổng lồ đang hướng đến Trái đất, thì tốt nhất là "đừng nhìn vào nó". Duffy đã đưa ra lời khuyên trên podcast "I'm Got News For You".

Ông nói: "Lời khuyên tốt nhất của tôi là đừng nhìn vào thứ này. Ý của tôi là, mảnh thiên thạch sẽ cực kỳ sáng do chúng cháy lên trong bầu khí quyển".

Ông giải thích thêm: "Rút kinh nghiệm từ trường hợp ở Chelyabinsk (một vụ thiên thạch tấn công nước Nga vào năm 2013), ánh sáng từ thiên thạch có thể gây ra tổn thương cho võng mạc - vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn không nhìn vào chúng".

Ánh sáng từ vụ va chạm Chelyabinsk còn sáng hơn Mặt trời và có thể nhìn thấy từ cách đó khoảng 100km.

Cảnh báo của giáo sư Alan được đưa ra vài ngày sau khi NASA bắn tên lửa vào một tiểu hành tinh để tìm hiểu xem liệu có thể buộc một vật thể lớn như vậy thay đổi hướng đi hay không. Được biết, đây là một trong những thử nghiệm của NASA nhằm bảo vệ Trái đất khỏi những mối nguy hiểm ngoài không gian.

Nhiệm vụ "Thử nghiệm Chuyển hướng Tiểu hành tinh (DART)" dự kiến sẽ bắn tên lửa trúng tiểu hành tinh Dimorphos vào tháng 9/2022.

Tuy nhiên, Giáo sư Duffy đã nói rằng một tiểu hành tinh va chạm vào trái đất "chắc chắn không phải là vấn đề lớn nhất của chúng ta" và rằng Dimorphos, với chiều ngang khoảng 160 mét, sẽ chỉ gây thiệt hại ở mức "vừa phải".

Ông nói thêm: "Những thứ đó sẽ va vào trái đất khoảng 1000 hoặc 2000 năm một lần, chúng ta cần chuẩn bị cho những sự kiện khác còn nghiêm trọng hơn".