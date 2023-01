New Year Countdown 2023 - Khởi đầu cho những đam mê bất tận

Sự kết hợp đỉnh cao giữa âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa đã đưa khán giả lên chuyến tàu của hạnh phúc, hòa mình vào những câu chuyện truyền cảm hứng về một năm phục hồi ấn tượng sau đại dịch của Việt Nam, lan tỏa tinh thần lạc quan và đầy hy vọng, hướng tới năm 2023 bứt phá.

Ngay từ rất sớm, du khách đã đổ về Sunset Town – Thị trấn Hoàng Hôn- điểm du lịch mới của thế giới tại phía nam đảo ngọc, cùng chờ đón những thời khắc đặc biệt. Khán giả như được nhìn lại hình ảnh của chính mình với cảm xúc vỡ òa, niềm hân hoan sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, trong video clip "Hành trình của hạnh phúc" mở đầu chương trình. Ở đó, Phú Quốc là đích đến sống động nhất, thắp lên những hy vọng cho một năm mới tươi đẹp.

Sân khấu New Year Countdown 2023 được dàn dựng công phu, hoành tráng với hơn 550m2 màn hình led, quy mô khán đài lên tới hơn 1500 chỗ.

Mở màn, "Chasing the Sun" đã "thổi bùng" cảm xúc cho New Year Countdown 2023.

Tiết mục được trình diễn bởi 70 nghệ sỹ quốc tế trên sân khấu nhạc nước ấn tượng của show diễn "Kiss The Stars - Nụ hôn giữa ngàn sao" - show trình diễn công nghệ đa phương tiện lớn nhất châu Á với hệ thống ba vòm chiếu liên tục, một trải nghiệm hứa hẹn đưa Thị trấn Hoàng Hôn thành điểm đến mới của thế giới.

Màn kết hợp đỉnh cao giữa ánh sáng, nước, lửa với những giai điệu rộn ràng, vũ điệu uyển chuyển, đầy sức sống… đã mang đến cho du khách những trải nghiệm đón năm mới vô cùng độc đáo, lan tỏa tinh thần lạc quan, đầy hy vọng, hướng tới năm mới 2023 bứt phá.

Những giai điệu trẻ trung của "Cánh Mặt trời", "Một ngày mới", "Dành cho em"... đã liên tục khuấy động chương trình. Với phong cách trẻ trung và chất giọng dày dặn, cá tính, Văn Mai Hương đã "kéo" hàng ngàn khán giả vào hành trình "Take me to the sun" ngập tràn cảm hứng, khiến họ phấn khích nhún nhảy theo điệu nhạc.

Đặc biệt, sự xuất hiện ấn tượng của nhóm OPlus từ những ban công ô cửa sổ một tòa nhà ở Thị trấn Hoàng Hôn- Sunset Town với ca khúc "One moment in time" đã mang đến một "cơn gió lạ" cho New Year Countdown 2023. Sân khấu "có một không hai" này đã giúp khán giả chiêm ngưỡng những sắc màu kiến trúc đậm chất Địa Trung Hải – một nét đặc trưng của Thị trấn Hoàng hôn.

Những giai điệu tràn đầy cảm hứng, thông điệp tích cực của ca khúc kinh điển được OPlus truyền tải bằng phong cách trình diễn trẻ trung đã chạm đến trái tim hàng ngàn khán giả, khơi dậy đam mê, khát khao chinh phục những đỉnh cao.

"Mãn nhãn", "Tuyệt vời", "Hạnh phúc", "Đầy sức sống"… là những gì du khách mô tả về New Year Countdown 2023. Tất cả như được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để bước vào hành trình mới bứt phá.

Và khi thời khắc đã điểm, từ quảng trường Ánh Dương rực rỡ, tất cả cùng ngước lên bầu trời chiêm ngưỡng pháo hoa trên biển với phông nền là cây Cầu Hôn lãng mạn.

New Year Countdown 2023 đã tạo nên một dấu ấn rực rỡ cho đảo ngọc. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động WOW Phú Quốc, khởi động chiến dịch WOW Việt Nam diễn ra trên toàn quốc, do Tập đoàn Sun Group hợp tác với các địa phương và các đối tác quan trọng trong lĩnh vực du lịch - lữ hành và truyền thông thực hiện.

Được khởi động từ ngày 15/12/2022 tại Phú Quốc và kéo dài đến hết năm 2023 tại nhiều điểm đến trên cả nước, WOW Việt Nam sẽ tôn vinh những điểm đến hấp dẫn trên cả nước, đồng thời quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới với định hướng đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Sau Phú Quốc, WOW Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tới Tây Ninh, hứa hẹn đem tới cho tỉnh miền Đông Nam Bộ giàu tiềm năng này một năm mới 2023 thật sự rực rỡ, với điểm khởi đầu là Hội Xuân Tây Ninh khai mạc ngày 4 Tết Quý Mão. Và suốt năm 2023, rất nhiều điểm đến Việt Nam cũng sẽ được hành trình WOW Việt Nam đặt dấu ấn, để tạo nên những trải nghiệm vùng đất thực sự bùng nổ và sôi động hơn.