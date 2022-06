Sau một cuộc bỏ phiếu vào sáng sớm ở Albany hôm qua 3/6, các nhà lập pháp ở New York đã thông qua dự luật cấm một số hoạt động khai thác bitcoin chạy bằng các nguồn điện dựa trên carbon. Dự luật này hiện hướng đến bàn của Thống đốc Kathy Hochul, người có thể ký thành luật hoặc phủ quyết nó.

Theo Perianne Boring, người sáng lập và chủ tịch Phòng Thương mại Kỹ thuật số, nếu Hochul ký dự luật, New York sẽ trở thành bang đầu tiên trong cả nước cấm cơ sở hạ tầng công nghệ blockchain. Những người trong ngành cũng nói với CNBC rằng, nó có thể gây ra hiệu ứng domino trên toàn nước Mỹ, quốc gia hiện đang dẫn đầu trong ngành khai thác bitcoin toàn cầu, chiếm 38% số thợ đào trên thế giới.

Dự luật của New York, trước đó đã được Quốc hội bang thông qua vào cuối tháng 4 trước khi lên Thượng viện bang, kêu gọi tạm hoãn hai năm đối với một số hoạt động khai thác tiền điện tử sử dụng phương pháp Proof of Work (PoW) hay bằng chứng công việc là thuật toán đồng thuận thường thấy ở các blockchain, được sử dụng trong việc xác nhận các giao dịch và tạo ra các khối mới trên blockchain (chuỗi khối) đó. Khai thác bằng phương pháp Proof of Work (PoW), đòi hỏi thiết bị phức tạp và rất nhiều điện, được sử dụng để tạo bitcoin. Ethereum đang chuyển sang một quy trình ít tiêu tốn năng lượng hơn, nhưng vẫn sẽ sử dụng phương pháp này trong ít nhất vài tháng nữa.

Việc thúc đẩy cuộc bỏ phiếu kéo dài 11 giờ diễn ra khi giới lãnh đạo ở thủ đô bang xoay sở để lật đổ một số thượng nghị sĩ, những người trước đây chưa chịu đưa ra quyết định.

New York vừa thông qua dự luật cấm khai thác bitcoin - đây là tất cả mọi thứ trong đó. Ảnh: @AFP.

Các nhà lập pháp ủng hộ đạo luật cho biết, họ đang tìm cách hạn chế lượng khí thải carbon của bang. Nếu nó trôi qua - trong hai năm, trừ khi một công ty khai thác tiền điện tử dùng phương pháp Proof of Work (PoW) sử dụng 100% năng lượng tái tạo, còn không công ty đó sẽ không được phép mở rộng, hoặc gia hạn giấy phép và những người mới tham gia sẽ không được cấp phép.

Theo Perianne Boring, tác động thực của điều này sẽ là làm suy yếu nền kinh tế New York bằng cách buộc các doanh nghiệp khai tác tiền điện tử phải nhận việc ở nơi khác.

"Đây là một bước thụt lùi đáng kể đối với nhà nước và sẽ cản trở tương lai của nó với tư cách là nhà lãnh đạo về công nghệ và dịch vụ tài chính toàn cầu. Quan trọng hơn, quyết định này sẽ loại bỏ các công việc quan trọng của công đoàn và tiếp tục tước quyền tiếp cận tài chính đối với nhiều nhóm dân cư có thu nhập thấp sống ở Empire State", Perianne Boring nói với đài CNBC. Đó là quan điểm lặp lại của Amando Fabiano của Galaxy Digital, người nói rằng "New York đang đặt ra một tiền lệ xấu mà các bang khác có thể làm theo". Về thời gian, luật sẽ có hiệu lực ngay sau khi thống đốc ký ban hành.

Điều trớ trêu khi cấm khai thác bitcoin

Một phần của dự luật liên quan đến việc thực hiện một nghiên cứu trên toàn tiểu bang về tác động môi trường của các hoạt động khai thác bằng phương pháp Proof of Work (PoW) đối với khả năng đạt được các mục tiêu khí hậu tích cực của New York được đặt ra theo Đạo luật Lãnh đạo Khí hậu và Bảo vệ Cộng đồng, yêu cầu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của New York, giảm 85% vào năm 2050.

Boring nói với CNBC rằng, sự gia tăng ủng hộ gần đây ủng hộ lệnh cấm được đề xuất năm nay có liên quan rất nhiều đến nhiệm vụ chuyển đổi sang năng lượng bền vững này.

"Khai thác qua phương pháp Proof of Work (PoW) có tiềm năng dẫn đến quá trình chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng bền vững hơn", Boring nói với CNBC's Crypto World, chỉ ra điều trớ trêu của lệnh tạm hoãn. Ngành công nghiệp khai thác bitcoin thực sự dẫn đầu về mức độ tuân thủ Đạo luật đó bởi sự kết hợp năng lượng bền vững của ngành khai thác bitcoin toàn cầu ngày nay được ước tính chỉ dưới 60%".

"Môi trường pháp lý ở New York sẽ không chỉ ngăn cản mục tiêu của họ, mà còn có khả năng không khuyến khích những người khai thác mới, dựa trên năng lượng tái tạo kinh doanh với nhà nước do khả năng có nhiều quy định hơn", John Warren, Giám đốc điều hành của công ty khai thác bitcoin cấp tổ chức GEM Mining cho biết.

Theo dữ liệu mới nhất hiện có từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, một phần ba lượng điện trong bang của New York đến từ năng lượng tái tạo. New York hướng tới mục tiêu 100% điện không carbon và bang này vốn sản xuất nhiều năng lượng thủy điện hơn bất kỳ bang nào khác ở phía đông Dãy núi Rocky.

Bang này cũng có khí hậu lạnh, có nghĩa là cần ít năng lượng hơn để hạ nhiệt các ngân hàng máy tính được sử dụng trong khai thác tiền điện tử, cũng như rất nhiều cơ sở hạ tầng công nghiệp bị bỏ hoang được tận dụng để tái sử dụng.

Một số người trong ngành không đợi nhà nước đưa ra lệnh cấm chính thức trước khi hành động

Dữ liệu từ công ty tiền tệ kỹ thuật số Foundry cho thấy thị phần của mạng lưới khai thác bitcoin ở New York đã giảm từ 20% xuống 10% trong vài tháng qua, khi các thợ đào bắt đầu chuyển sang các khu vực pháp lý thân thiện với tiền điện tử hơn ở các khu vực khác của đất nước.

Kevin Zhang của Foundry cho biết: "Khách hàng của chúng tôi đang sợ hãi khi đầu tư vào bang New York". Zhang tiếp tục: "Ngay cả khi Foundry triển khai số vốn 500 triệu đô la cho thiết bị khai thác, chỉ có chưa đến 5% số vốn được chuyển đến New York vì bối cảnh chính trị không mấy thân thiện".

Một phần của dự luật liên quan đến việc thực hiện một nghiên cứu trên toàn tiểu bang về tác động môi trường của các hoạt động khai thác bằng phương pháp Proof of Work (PoW). Ảnh: @AFP.

Hiệu ứng domino

Nếu lệnh cấm khai thác tiền điện tử được thống đốc ký thành luật, nó có thể có một số tác động tiếp theo. Ngoài việc đầu tư vào các nguồn năng lượng bền vững hơn có khả năng gây khó khăn, những người ủng hộ ngành công nghiệp nói với CNBC rằng, mỗi cơ sở này đều tạo ra tác động kinh tế đáng kể với nhiều nhà cung cấp địa phương bao gồm thợ điện, kỹ sư và công nhân xây dựng. Theo các chuyên gia, một cuộc di cư của những người khai thác tiền điện tử có thể dẫn đến mất việc làm.

Boring nói: "Có nhiều công đoàn chống lại dự luật này vì nó có thể gây ra những hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Các hoạt động khai thác bitcoin đang mang lại những công việc tốt, được trả lương cao và cao cấp cho các cộng đồng địa phương. Một trong những thành viên của cộng đồng lao động này cho biết mức lương trung bình của họ là 80.000 đô la một năm".

Như Boring đã chỉ ra, New York dẫn đầu về luật pháp của tiểu bang, vì vậy cũng có khả năng xảy ra hiện tượng bắt chước lan tràn khắp đất nước. Tuy nhiên, nhiều người khác trong ngành cho rằng lo ngại về ảnh hưởng của lệnh tạm hoãn khai thác ở New York đang bị thổi phồng quá mức.

Những người khai thác bitcoin kỳ cựu như đồng sáng lập Core Scientific, Darin Feinstein nói rằng ngành công nghiệp này với New York đã quá quen thuộc, nói chung là thù địch với ngành kinh doanh khai thác tiền điện tử.

Feinstein nói: "Không có lý do gì để đến một khu vực mà bạn không muốn. Những người khai thác bitcoin thực sự là một doanh nghiệp kinh doanh trung tâm dữ liệu và trung tâm dữ liệu cần phải đặt tại các khu vực pháp lý muốn có trung tâm dữ liệu trong biên giới của họ ... Nếu bạn định bỏ qua điều đó, thì bạn phải đối phó với hậu quả của việc tiến hành kinh doanh trong một khu vực không muốn doanh nghiệp của bạn". Feinstein và các công ty khai thác khác chỉ ra rằng có rất nhiều khu vực pháp lý thân thiện hơn: Georgia, North Carolina, North Dakota, Texas và Wyoming đều đã trở thành những điểm đến khai thác chính.