New Zealand và Australia chính thức mở cửa trở lại đón du học sinh Việt

Ngày 9/2, Cơ quan Giáo dục New Zealand (viết tắt là ENZ) thông báo chính thức Chính phủ New Zealand mở cửa lại biên giới cho các đối tượng, bao gồm du học sinh quốc tế.

Lộ trình mở cửa biên giới gồm 5 giai đoạn, thực thi từ ngày 28/2 với việc cho phép công dân New Zealand từ Australia, và sau đó là từ các nước khác được trở về nước. Tiếp đến, từ ngày 14/3 năm 2022, các sinh viên có visa thuộc các chương trình đặc cách nhập cảnh đặc biệt trước đó có thể được tự cách ly tại nhà khi đến New Zealand, thay vì tại các cơ sở cách ly tập trung. Những đối tượng đang có thị thực tạm thời còn hiệu lực, bao gồm học sinh, sinh viên, và đáp ứng đủ các điều kiện thị thực cũng được quay trở lại New Zealand từ ngày 13/4.

Ngoài ra, Chính phủ New Zealand cũng công bố chương đặc cách nhập cảnh lần thứ tư, cho phép 5.000 du học sinh có thể đến New Zealand từ tháng 4 để bắt đầu kỳ nhập học thứ hai của năm học vào tháng 7. Trước đó vào năm 2020 và 2021, Chính phủ New Zealand đã có 3 đợt đặc cách nhập cảnh cho 2.250 du học sinh quốc tế.

New Zealand từng bước chào đón sự trở lại của du học sinh trong năm 2022. Ảnh: ENZ

Từ tháng 10/2022, quy trình xét duyệt thị thực sẽ trở lại bình thường, cho phép du học sinh quốc tế có thể nhập học New Zealand vào năm 2023.

Ông Grant McPherson, Tổng Giám đốc Điều hành của ENZ khẳng định: "Mảng giáo dục quốc tế đã cho thấy sự kiên cường trước bối cảnh biên giới được kiểm soát nghiêm ngặt để hạn chế những nguy cơ từ đại dịch Covid-19. Thông báo của Chính phủ là một cơ hội để tái xây dựng và tái định hình lại giáo dục quốc tế, sẵn sàng cho những thử thách còn ở phía trước".

Đại sứ quán Australia cho biết, từ ngày 1/2 đến ngày 29/4, Chính phủ Australia chính thức tiếp nhận hồ sơ Chương trình học bổng chính phủ Australia niên khóa 2023. Như vậy, các ứng viên tại Việt Nam sẽ có hơn hai tháng để chuẩn bị và nộp hồ sơ lên hệ thống trực tuyến. Kết quả cuối cùng được công bố vào tháng 8/2022.

Học bổng chính phủ Australia (Australia Awards - AAS) được trao cho công dân Việt Nam làm việc trong cơ quan nhà nước và các giảng viên, các nhà nghiên cứu, nhân viên của tổ chức phi chính phủ và các công ty Việt Nam để theo học chương trình thạc sĩ tại các trường đại học của Australia vào năm 2023. Các ứng viên nhận Học bổng chính phủ Australia sẽ được hưởng nền giáo dục đẳng cấp quốc tế tại Australia, được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và xây dựng mạng lưới trong nhiều lĩnh vực.

Chương trình khuyến khích sự tham gia của các ứng viên là nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người ở vùng nông thôn khó khăn và người thuộc nhóm khó khăn về kinh tế và xã hội. Các ứng viên được đánh giá dựa trên tố chất lãnh đạo, thành tích học tập và khả năng giúp giải quyết các những thách thức về phát triển của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Australia.